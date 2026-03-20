Hạnh phúc bên nhau trên mặt trận thể thao

Hôm nay 20-3 là Ngày Quốc tế hạnh phúc và trên mặt trận thể thao, người làm chuyên môn tại Việt Nam chứng kiến nhiều HLV, VĐV mang về những kết quả thành tích khi nhận sự đồng hành từ một nửa của mình.

Kỳ thủ Thảo Nguyên và Trường Sơn là cặp đôi được giới chuyên môn luôn ngưỡng mộ. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Trò chuyện về sự nghiệp, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn chia sẻ không ít về những giải đấu đã mang lại thành công cho bản thân. Tuy nhiên, nam kỳ thủ từng được xem là thần đồng của cờ vua Việt Nam vẫn bày tỏ rằng bản thân may mắn khi có thêm sự đồng hành của người bạn đời, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên.

Hai vợ chồng Trường Sơn-Thảo Nguyên đã nổi danh trong làng cờ vua Việt Nam. Họ được nhiều người ngưỡng mộ và xem như biểu tượng về sự thành công, hạnh phúc trong môn thể thao trí tuệ rất đặc thù này.

Năm ngoái, Trường Sơn và Thảo Nguyên đã có mặt tại SEA Games 33-2025, cùng giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Trên đất Thái Lan, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã trải lòng: “Thành tích giành được cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2026 thật sự ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi và vợ mình cũng rất hạnh phúc khi một lần nữa tiếp tục cùng nhau thi đấu để đạt kết quả tốt”. Hiếm khi Trường Sơn và Thảo Nguyên nói về chuyện tình cảm của họ trước truyền thông. Tuy nhiên, nhiều bạn bè hiểu rất rõ, giữa 2 kỳ thủ, sự tôn trọng nhau trong sinh hoạt hay chuyên môn luôn là điều được đặt lên hàng đầu.

Trường Sơn và Thảo Nguyên luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều giải đấu quốc tế. Ảnh: MINH MINH

Chính thế, gần như sự lớn tiếng giữa Sơn và Nguyên là không có. Thường trực trong các câu chuyện, 2 kỳ thủ luôn dành cho nhau sự động viên tích cực. Và chính sự đồng cảm là điều mà Trường Sơn, Thảo Nguyên rất hiểu về một nửa của mình, cùng hướng đến thành tích trong thi đấu.

Người hâm mộ thể thao nước nhà đã dành sự chú ý nhiều hơn về gia đình vợ chồng HLV Phạm Cao Sơn, Đặng Thị Hằng sau ASIAD 19 tổ chức năm 2023. Khi đó, cậu con trai của họ - xạ thủ Phạm Quang Huy đã giành HCV. Với những người làm chuyên môn bắn súng thể thao, vợ chồng HLV Phạm Cao Sơn, Đặng Thị Hằng là hình mẫu của sự thành công, hạnh phúc từ tập luyện đến thi đấu. Khi còn là VĐV, xạ thủ Phạm Cao Sơn, Đặng Thị Hằng được trưởng thành từ thể thao Hải Phòng sau đó trở thành tuyển thủ quốc gia giành được nhiều kết quả xuất sắc.

Khép lại sự nghiệp, họ cùng chuyển bước làm HLV chuyên môn. Ở một số trải lòng của mình, HLV Phạm Cao Sơn từng nói: “Tôi và vợ mình là VĐV đã tập luyện, thi đấu cùng môi trường. Vì vậy, sự đồng cảm trong chuyên môn là điều rất quan trọng. Chúng tôi hiểu nhau về công việc, cùng động viên nhau trong mọi hoàn cảnh nên tôi thấy đó là điều hạnh phúc nhất của mình”.

Gia đình HLV Phạm Cao Sơn. Ảnh: Q.HUY

Còn trong bày tỏ của bản thân, xạ thủ Phạm Quang Huy nhìn nhận bố, mẹ là những thần tượng gần nhất để mình học tập. Môi trường thể thao của gia đình là một trong những động lực giúp Quang Huy nỗ lực hơn. Nhưng trên hết, bố mẹ động viên cổ vũ ở phía sau, từ đó xạ thủ Quang Huy yên tâm thi đấu và từng kết quả huy chương của xạ thủ đạt được đã mang tới sự hạnh phúc cho bậc làm cha, làm mẹ.

Ngoài họ, làng thể thao Việt Nam cũng chứng kiến không ít VĐV, HLV đến bên nhau khi cùng phát triển ở môn thể thao. Có thể kể tới vợ chồng tay vợt cầu lông Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Minh, vợ chồng xạ thủ bắn súng kỳ cựu Đặng Thị Đông, Lê Tuấn Đồng, vợ chồng cựu tuyển thủ TDDC Trương Minh Sang, Nguyễn Thu Hà, vợ chồng HLV điền kinh Nguyễn Văn Lợi, Vũ Thị Mỹ Hạnh…

Các HLV, VĐV đó đã và đang đóng góp tích cực vào thành tích chung cho thể thao nước nhà. Sự hài lòng về chuyên môn, thành tích là điều được HLV, VĐV thể thao hướng đến trong tập luyện, thi đấu. Nhưng chắc chắn khi họ có đồng nghiệp hiểu về mình, cùng đồng hành trong sự nghiệp và xây dựng tổ ấm bên nhau thì đó vượt trên sự hài lòng trở thành niềm hạnh phúc giá trị.

MINH CHIẾN