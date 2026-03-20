Carlos Adames và Austin Williams đã khẩu chiến dữ dội trước trận tranh đai WBC hạng trung

Càng tiến gần đến giờ G (11 giờ trưa Chủ nhật này, ngày 22-3 theo giờ Việt Nam), trận bảo vệ và tranh đai vô địch hạng trung của WBC - giữa Carlos Adames cùng Austin “Ammo” Williams chỉ càng nóng hơn, khi sự thù địch giữa võ sĩ CH Dominic và tay đấm người Mỹ gia tăng chóng mặt...

Adames (đeo đai) và Williams trong buổi họp báo trước trận đấu

Ammo sẽ đối đầu với lại Adames trong trận đấu chính của sự kiện Matchroom Boxing, tranh đai WBC hạng trung tại sàn đài Caribe Royale (sẽ trực tiếp ở trên DAZN). Ban đầu, trận đấu được lên lịch vào ngày 31-1, nhưng Adames (24-1-1, 18 KO) đã rút khỏi trận đấu do gặp vấn đề về việc giảm cân gây tranh cãi.

Hai người đã lời qua tiếng lại - và đẩy bầu không khí vốn dĩ khởi đấu khá ôn hòa lên đến đỉnh điểm căng thẳng ở trong buổi họp báo mới đây nhất, “Tôi đã nói những gì tôi cần nói vì tôi thực sự nghĩ như vậy,” Williams cho biết.

“Anh ta nói anh ta là một võ sĩ tuyệt vời, anh ta có tất cả sự tự tin đó, trong khi anh ta lại rút lui vì bị bệnh. Chúng ta nghe bao nhiêu câu chuyện về những võ sĩ thực thụ chiến đấu vượt qua mọi khó khăn? Chấn thương, rồi cảm thấy hơi bệnh, tất cả những điều đó”, Williams đã chỉ trích lần rút lui của đối thủ.

“Giờ đây, anh ta lại cứng rắn đến mức điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Nếu như cả 2 cùng chung một nguồn năng lượng và muốn chiến đấu, thì tốt thôi, vì các bạn sẽ sớm thấy điều đó. Đơn giản vậy thôi”, Williams đe dọa.

Để đáp trả, Đương kim vô địch của WBA có nói qua một người phiên dịch: “Nói chuyện khi đứng trước cái micro thì dễ lắm nghe chưa. Với bản thân tôi, tôi thể hiện bản bản lĩnh của mình ở ngay trên sàn đài mà thôi!”.

Khi buổi họp báo bước vào giai đoạn cuối, nó biến thành một cuộc cãi vã ầm ĩ “như chợ trời” giữa 2 võ sĩ đình đám, họ nói chen lời nhau. Tay đấm thách đấu gọi Adames là kẻ yếu đuối. Adames đáp lại rằng họ có thể đấu ngay tại phòng họp báo.

Adames (31 tuổi, quê ở Comendador) giải thích, anh bị chuột rút và nôn mửa trước khi rút lui khỏi trận đấu dự kiến cuối tháng Giêng rồi: “Đó là một sự bất ngờ đối với tôi. Đó cũng là một bất ngờ đối với đội của tôi.

“Chúng tôi đã chuẩn bị 100%, nhưng cơ thể tôi không đáp ứng được. Chúng tôi đã giảm cân tốt, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhưng tôi không thể tiếp tục… Đó không phải do chúng tôi thiếu tôn trọng đối thủ!”, Adames muốn phóng viên hiểu rõ hơn.

“Gã này, một ngày trước khi rút lui khỏi trận đấu, còn nói rằng đây là việc dễ dàng, rồi hôm sau hắn ta bệnh nặng đến mức phải gọi tới cấp cứu”, Williams chớp ngay, “Nếu anh ốm nặng đến như vậy, anh sẽ cảm thấy đau ngay ở trong ngày... Chỉ cần đảm bảo anh đủ năng lượng bước lên sàn đấu vào ngày 21-3”.

Adames sẽ bước vào trận đấu sau gần 13 tháng nghỉ thi đấu. Và trận đấu gần nhất của anh là vào tháng 2-2025, kết thúc với kết quả hòa gây tranh cãi trước Hamzah Sheeraz, trận đấu nhiều người cho rằng anh làm quá đủ để thủ thắng. Sheeraz vốn gây thất bại duy nhất cho Williams bằng KO ở hiệp 11 vào tháng 6-2024.

Adames sẽ thực hiện trận bảo vệ đai vô địch thế giới lần thứ 3. “Cuối cùng sẽ chỉ có một võ sĩ chiến thắng, và đó là Carlos Adames”, anh nói một cách đầy tự tin và người ta đang kỳ vọng anh còn làm tốt hơn nữa...

Williams (29 tuổi), bước vào trận tranh đai vô địch thế giới đầu tiên sự nghiệp. Võ sĩ đến từ Milwaukee (Wisconsin), đã thắng 4 trận liên tiếp sau trận để thua Sheeraz, 2 chiến thắng gần nhất trước các đối thủ thay thế phút chót. Williams (20-1, 13 KO) đáp trả Adames vì ​​chỉ trích những màn trình diễn trong quá khứ của anh và ý kiến ​​của người khác về chúng.

*Cũng vào trưa Chủ nhật này, Lester Martinez (Guatemala, 19-0-1, 16 KO) sẽ có trận tranh chấp đai WBC Interim hạng siêu trung với Immanuwel Aleem (Mỹ, 27-3-3, 14 KO). Trận đấu không hẳn chỉ là bài kiểm tra sức bền, còn sẽ là chìa khóa vàng cho người chiến thắng, sẽ có cơ hội đối đầu với Nhà vô địch hiện tại Christian Mbilli.

Martinez, xếp hạng 2 WBC, bước vào trận đấu này sau năm 2025 trong mơ, nơi anh đã tỏa sáng trong “Trận đấu của năm” với Mbilli, trận hòa kỹ thuật chứng minh khả năng thuộc hàng ngũ những võ sĩ hàng đầu thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng Brian “Bomac” McIntyre, Martinez đang tìm cách củng cố vị thế của mình.

Martinez tự tin

“Tôi biết tôi là ai và tôi đã nỗ lực vì điều gì”, Martinez tuyên bố khi rất muốn khẳng định chỗ đứng ở hạng cân 186 pound này, “Chúng tôi đã sẵn sàng để bước tiếp và mang chiếc vương miện vô địch trở về quê nhà!”.

Đ.Hg.