Trận thống nhất các đai WBA, WBO và IBF hạng trung sẽ diễn ra vào ngày 6-12

Ngày 6-12-2025 tới đây, tại sàn đài Frost Bank Center (San Antonio - Texas, Mỹ), võ sĩ người Kazakhstan - Janibek Alimkhanuly sẽ đối đầu với đối thủ người Mỹ gốc Cuba - Erislandy Lara để bảo vệ đai WBO và IBF, đồng thời tranh đai WBA hạng trung.

Alimkhanuly đang giữ đai WBO và iBF hạng trung

Premier Boxing Champions đã ra thông báo hôm thứ Tư, trận thống nhất 3 đai vô địch hạng cân trung của WBA, WBO và IBF giữa Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) với lại Erislandy Lara (31-3-3, 19 KO) sẽ là trận đấu chính của sự kiện thượng đài tại Frost Bank Center vào ngày 6-12-2025 tới đây.

Hai trận đấu khác trong khuôn khổ PPV của sự kiện này là các trận đấu được lên lịch lại giữa O’Shaquie Foster (23-3, 12 KO) và Stephen Fulton (23-1, 8 KO) Jr. tranh đai siêu lông WBC, cũng như Jesus Ramos Jr. (23-1, 19 KO) đấu Shane Mosley Jr. (22-4, 12 KO) tranh đai Interim hạng trung WBC.

Tất nhiên là, mọi sự chú ý hiện đang tập trung tối đa vào Cựu vô địch quyền Anh nghiệp dư thế giới quê ở Almaty, khi Alimkhanuly đang muốn trở thành người Kazakhstan thứ 2 trong lịch sử có thể “nhất thống giang hồ làng quyền hạng trung thế giới”, ngay sau Huyền thoại Gennady Golovkin (Tripld G).

Võ sĩ có biệt danh “Vũ điệu Kazakhstan” (Qazaq Style) có chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là thống nhất cả 4 đai vô địch của WBA, WBO, IBF, WBC, ghi tên mình vào trong dòng chảy của lịch sử! Tôi vốn làm việc không mệt mỏi trên con đường này. Tôi gọi các nhà vô địch trong suốt một thời gian rất dài”.

“Và rồi, Lara đã nói lời đồng ý. Trận đấu to lớn này sẽ diễn ra vào ngày 6-12 tới đây. Nếu như Chúa trời phù hộ, tôi sẽ giành được chiếc đai vô địch thứ 3 (anh đang giữ 2 đai WBO và IBF, trong khi đó thì, Lara đang là chủ sở hữu của đai WBA). Lịch sử gần như đã được tạo nên”, võ sĩ sinh năm 1993 nói.

Trong sự nghiệp thượng đài nghiệp dư, Alimkhanuly hầu như thắng mọi tấm HCV ở các giải đấu cấp châu lục và thế giới. Anh giành HCV ở Giải vô địch châu Á tại Amman (Jordan) năm 2013; giành HCV ở Giải vô địch thế giới tại quê nhà trong cùng năm và thắng HCV ở kỳ Asian Games 2014 tại Incheon.

Kể từ khi thượng đài chuyên nghiệp vào năm 2016, Alimkhanuly cần 13 trận thắng liên tiếp để giành đai vô địch thế giới đầu tiên (đai WBO tối thượng) hồi tháng 11-2022. Để rồi anh “sưu tầm” thêm đai IBF sau khi đánh bại Vincenzo Gualtieri bằng TKO ngày 14-10-2023. Anh có 4 trận thắng KO gần đây.

Về phần mình, võ sĩ giành 2 HCV (Giải vô địch thế giới và Đại hội thể thao Bắc Trung Mỹ & Caribbean) cùng 1 HCB (World Cup) khi còn thượng đài nghiệp dư dưới màu cờ của Cuba có nói: “Tôi từng đối đầu với những đối thủ mạnh nhất trong suốt sự nghiệp, và lần này cũng không ngoại lệ”.

“Janibek là một đối thủ mạnh mẽ và có kỹ năng, nhưng tôi chưa bao giờ chùn bước trước bất kỳ thử thách nào. Vào ngày 6-12 tới đây, tôi sẽ trở thành Nhà vô địch hạng trung của 3 tổ chức khác nhau trên thế giới và tiến thêm một bước tới việc khẳng định vị thế của mình trong Đại sảnh Danh vọng”.

Đ.Hg.