Võ sĩ sambo đội tuyển TPHCM giành 7 HCV tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Các võ sĩ sambo của thể thao TPHCM đã giành được 7 chiến thắng trong các trận chung kết tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026.

VĐV sambo đã thi đấu giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Giải sambo vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 đã khép lại sau những trận chung kết quyết định trên sân đấu ở Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trong lần tham dự năm nay, thể thao TPHCM góp mặt các đội TPHCM 1, TPHCM 2, TPHCM và giành được 7 tấm HCV trong các nội dung đã tranh tài. Ở nội dung sport, võ sĩ sambo TPHCM đạt 4 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ. Các ngôi vô địch trong nội dung thuộc về Lê Nguyễn Hùng Cường (64kg nam), Nguyễn Hải Bá (79kg nam), Lê Anh Tài (98kg nam) và Dương Thị Quỳnh Như (80kg nữ).

Đối với nội dung combat, võ sĩ sambo TPHCM đạt được các ngôi vô địch từ thành tích thi đấu của Lý Văn Huỳnh (88kg nam), Trần Thanh Hiền (98kg nam) và Dương Thị Quỳnh Như (80kg nữ).

Toàn giải đấu đã tranh tài 28 nội dung dành cho nam, nữ trong các hạng cân. Giải đã thu hút VĐV của 9 đơn vị góp mặt. Võ sĩ sambo của Thái Nguyên, Hưng Yên, TPHCm, Đồng Nai, Nghệ An, Quân đội… thể hiện được ưu thế để đứng trong nhóm dẫn đầu. Môn sambo chính thức được đưa vào chương trình thi đấu quốc gia của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam chưa đưa môn này vào chương trình thi đấu.

Các đoàn có vị trí dẫn đầu nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: GRAPPLINGVIETNAM

Đại diện Ban tổ chức giải, ông Trần Văn Thạch (phụ trách bộ môn sambo, Cục TDTT Việt Nam) cho biết: “Các VĐV đã được thi đấu để thể hiện chuyên môn cao. Từ giải đấu, chúng tôi có thêm những sự chuẩn bị VĐV để hướng tới tham gia một số giải sambo quốc tế ở tương lai”.

MINH CHIẾN