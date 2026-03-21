Sôi nổi hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngay từ sáng sớm, không khí tại phường Phú An trở nên sôi nổi khi hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân cùng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Các hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh trong cộng đồng.
Trong trang phục thể dục, hàng trăm học sinh ở khối trường học đang khởi động nhẹ nhàng để chuẩn bị tham gia cuộc chạy bộ. Em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh trường THCS Phú An, chia sẻ: “Em cảm thấy rất hào hứng khi được hòa mình vào không khí sôi nổi của Ngày chạy Olympic. Em mong địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thể thao như thế này để chúng em có thể tham gia và rèn luyện sức khỏe."
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể lực lượng tham gia đã đồng loạt xuất phát chạy hưởng ứng trên các tuyến đường chính của phường trong không khí sôi nổi, hào hứng, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe rộng khắp trong cộng đồng.