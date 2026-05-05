Trở lại mạnh mẽ và nâng tầm bóng chuyền nữ Việt Nam

Sau 14 mùa giải ghi dấu ấn đậm nét, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 - 2026 chính thức trở lại với diện mạo mới, quy mô lớn hơn và kỳ vọng vươn tầm quốc tế.

Họp báo giới thiệu Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Ngày 5-5, Ban Tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 đã tổ chức họp báo giới thiệu thông tin tại TPHCM. Diễn ra từ ngày 15 đến 23-5 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh, giải quy tụ 8 câu lạc bộ mạnh trong và ngoài nước. Bên cạnh các đại diện hàng đầu Việt Nam, sự góp mặt của các đội bóng đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hứa hẹn mang đến những màn so tài chất lượng cao, giàu tính cạnh tranh và đậm chất hội nhập.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay nằm ở những đổi mới toàn diện về tổ chức và truyền thông. Lần đầu tiên, giải được phát sóng đa nền tảng, từ truyền hình đến các kênh số như mạng xã hội, giúp mở rộng tối đa khả năng tiếp cận khán giả. Không dừng lại ở các trận đấu, ban tổ chức còn đẩy mạnh hoạt động tương tác, giao lưu, tạo nên không gian trải nghiệm thể thao đa chiều, gắn kết người hâm mộ.

Đại diện BTC thông tin giải đấu. Ảnh: Quỳnh Mai

Trần Thị Thanh Thúy (trái) trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An. Ảnh: Quỳnh Mai

Song hành với chuyên môn, yếu tố văn hóa cũng được chú trọng. Những hoạt động tôn vinh bản sắc Việt, như vinh danh “Áo bà ba đẹp nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Nam Bộ ra quốc tế, biến giải đấu thành một điểm hẹn giao lưu văn hóa đặc sắc.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 50.000 USD cùng hệ thống danh hiệu cá nhân đa dạng, giải đấu không chỉ tạo động lực thi đấu mà còn góp phần chuẩn hóa theo tiêu chí quốc tế. Đây tiếp tục là bệ phóng quan trọng cho các vận động viên trẻ, đồng thời nâng cao bản lĩnh thi đấu cho các tuyển thủ Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Ký kết tài trợ cho các hộ nghèo tại Tây Ninh. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự đồng hành bền bỉ của nhà tài trợ Bình Điền trong suốt 14 năm qua là minh chứng cho chiến lược phát triển thể thao gắn với trách nhiệm cộng đồng. Công ty CP phân bón Bình Điền đã tài trợ xây dựng 15 căn nhà Mái ấm cho các hộ nghèo tại tỉnh Tây Ninh, với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng.

Từ một giải đấu thường niên, Cúp VTV9 – Bình Điền đã vươn mình trở thành thương hiệu uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng chuyền nữ nước nhà. Ban Tổ chức cũng thông tin giá vé vào cửa để người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu hấp dẫn. Giá vé vòng loại là 70 ngàn đồng, vòng bán kết là 100 ngàn đồng và chung kết là 150 ngàn đồng.

Một số hình ảnh tại họp báo (Ảnh: Quỳnh Mai)

DŨNG PHƯƠNG