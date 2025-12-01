Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ cảm xúc tiếc nuối khi vắng mặt ở SEA Games 33

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm vắng mặt tại SEA Games 33-2025 và nữ võ sĩ boxing này vừa có những bày tỏ cảm xúc của mình.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm vắng mặt tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Ảnh: NAM TRUNG

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đã quyết định danh sách chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Trong thành phần các võ sĩ nữ được cử tới Thái Lan tranh tài, gương mặt Nguyễn Thị Tâm không có tên chính thức.

Ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam và bộ phận chuyên môn đã tính toán kỹ về lực lượng, dựa trên các dự báo về thi đấu giành thành tích để lựa chọn võ sĩ tham dự SEA Games 33-2025. Lực lượng võ sĩ nữ được trao cơ hội tranh tài SEA Games 33-205 gồm Ngô Ngọc Linh Chi, Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Huyền Trân, Hoàng Ngọc Mai.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã bày tỏ cảm xúc: “Không được dự SEA Games – nỗi buồn của một người đã dành cả tuổi trẻ cho màu cờ đỏ sao vàng. Nhưng niềm tự hào và hành trình phía trước vẫn không bao giờ dừng lại. Có những điều trong thể thao không thể giải thích bằng lý trí. Có những giấc mơ cháy bỏng tưởng chừng đã chạm tay… nhưng rồi phải buông ra trong tiếc nuối.

SEA Games năm nay, Tâm không có tên. Kỳ SEA Games này, Tâm lỗi hẹn với đấu trường mà tôi đã gắn bó, chiến đấu, đổ máu và cả nước mắt suốt gần 18 năm thanh xuân. Tâm hiểu cảm giác khi cơ thể không nghe lời mình. Tâm đã trải qua chấn thương đứt dây chằng trong trận đấu với VĐV Thái Lan tại kỳ SEA Games trước, đau đớn, hụt hẫng, tưởng như mọi thứ chấm hết.

Nhưng tôi đứng dậy. Tâm mổ, phục hồi, tập luyện trong lặng lẽ, quay trở lại võ đài với tất cả niềm tự hào còn lại trong tim. Và Tâm đã vô địch quốc gia 2025 một cách thuyết phục, mạnh mẽ hơn phiên bản cũ của chính mình.

Tâm tưởng rằng điều đó sẽ đủ… Nhưng quyền quyết định không thuộc về mình. Không được khoác lên mình màu áo đội tuyển, đau. Không được chiến đấu vì Tổ quốc, còn đau hơn.

Không phải vì danh hiệu hay hào quang, mà vì tôi biết mình xứng đáng, tôi biết mình đủ bản lĩnh để đứng trên võ đài SEA Games một lần nữa, để đòi lại những gì đã mất.

Nhưng thể thao là vậy, đôi khi người giỏi nhất không phải lúc nào cũng là người được chọn. Và Tâm chấp nhận điều đó với sự tôn trọng.

…Tâm muốn gửi lời chúc mừng và ủng hộ chân thành đến VĐV được chọn thay thế Tâm. Hãy cứ chiến đấu bằng tất cả những gì em có. Hãy làm tốt hơn cả những gì Tâm từng làm. Hãy bước lên võ đài không chỉ với sức mạnh, mà với niềm tự hào của hàng triệu người Việt.

Còn Tâm không dừng lại. Nỗi buồn này chỉ khiến ngọn lửa trong Tâm cháy lớn hơn. Tâm vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn miệt mài bước tiếp, vẫn hướng về mục tiêu lớn hơn: ASIAD….

… Cảm ơn tất cả những ai đã ở bên Tâm, tin Tâm, và tiếp tục dõi theo hành trình của Tâm, trong im lặng hay trong những lời động viên đầy tình cảm. Tâm sẽ trở lại. Mạnh mẽ hơn. Chín chắn hơn. Và khát khao hơn bao giờ hết. Vì Tâm đã, đang và sẽ luôn tự hào khi được chiến đấu dưới màu cờ đỏ sao vàng…”.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm từng giành HCV tại SEA Games 30-2019 và SEA Games 31-2021 tại hạng cân 51kg nữ. Võ sĩ này đã để thua trận đầu tiên ở SEA Games 32-2023 tại hạng cân 54kg nữ nên sớm dừng bước. Năm ngoái, Nguyễn Thị Tâm không giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Tại đội hình tham dự SEA Games 33-2025, 2 võ sĩ Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh từng thi đấu tại Olympic cách đây 1 năm.

MINH CHIẾN