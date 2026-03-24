Hội nghị truyền hình ASIAD 20 sẽ chia sẻ các nội dung về bản quyền truyền hình

Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 sẽ tổ chức Hội nghị truyền hình quốc tế lần thứ 2 vào tháng 5 để trao đổi những thông tin đối với Đại hội sắp diễn ra.

Đại hội thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) sẽ tổ chức Hội nghị truyền hình vào tháng 5. Ảnh: OCA

Theo chương trình, Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 sẽ thực hiện Hội nghị truyền hình quốc tế lần thứ 2 (WBM) và Thông tin báo chí lần thứ 2 (WPB) đối với công tác tổ chức Đại hội. Đại diện các đài truyền hình, đơn vị truyền thông quốc tế và các quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á sẽ được mời tham dự.

Các chương trình làm việc sẽ tổ chức ngày 21 và 22-5 ở Nhật Bản. Dự kiến, các nội dung đối với bản quyền truyền hình ASIAD 20 được chủ nhà Nhật Bản trao đổi kỹ lưỡng trong Hội nghị truyền hình quốc tế lần thứ 2. Cùng với đó, các dịch vụ về truyền phát, sản xuất tín hiệu trực tiếp chương trình thi đấu Đại hội dự kiến được đưa ra để các đơn vị quan tâm nắm bắt.

Trước đó, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết ASIAD 20 sẽ bán bản quyền truyền hình như thông lệ. Các đơn vị truyền thông, truyền hình của Việt Nam quan tâm tới bản quyền truyền hình của Đại hội sẽ được Ủy ban Olympic Việt Nam làm cầu nối làm việc với đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình của Ban tổ chức ASIAD 20.

ASIAD 20 sẽ tổ chức chính thức 41 môn thể thao (68 phân môn) với tổng 461 nội dung tranh huy chương. Đại hội sẽ thi đấu chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN

