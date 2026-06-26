Giành 4 HCV, cơ thủ TPHCM xếp nhất vòng chung kết giải billiards – snooker quốc gia 2026

Các cơ thủ TPHCM thể hiện được bản lĩnh và phong độ cao nhất qua đó dẫn đầu vòng chung kết giải billiards-snooker vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã có tấm HCV tại vòng chung kết của giải đấu. Ảnh: Đ.T.A

Ngày tranh tài 26-6 chứng kiến những trận đấu cuối cùng của giải được diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Trong ngày cuối, trận chung kết nội dung carom 3 băng nam là cuộc so tài giữa Châu Hồng Thái (Đồng Nai) với Nguyễn Hoàn Tất (TPHCM). Dù đã tập trung giành các điểm số để tìm cơ hội có thể kết thúc bằng chiến thắng tuy nhiên, cơ thủ Nguyễn Hoàn Tất không thành công. Trận chung kết đã khép lại với chiến thắng của Châu Hồng Thái còn Nguyễn Hoàn Tất nhận HCB.

Trong khi đó, ở chung kết carom 3 băng nữ của giải, cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh (TPHCM) đã thi đấu trước đồng đội Hứa Thảo Huyền (cùng TPHCM). Kết thúc cuộc so tài, Yến Sinh có chiến thắng và đạt HCV cho đội billiards TPHCM.

Tại những ngày thi đấu trước đó, đội billiards TPHCM đã giành được ngôi vô địch nội dung carom 1 băng nam (Nguyễn Như Lê), pool 9 bi nam (Dương Quốc Hoàng), pool 9 bi nữ (Bùi Xuân Vàng).

Chung cuộc tại vòng chung kết giải năm nay, đội billiards TPHCM đã có 4 tấm HCV. Ngoài ra, cơ thủ TPHCM còn có thêm 3 HCB và 6 HCĐ.

Cơ thủ Yến Sinh (giữa) giành HCV nội dung carom 3 băng tại giải. Ảnh: Đ.T.A

Tại giải năm nay, đội billiards Hà Nội đã giành được 2 ngôi vô địch với thành tích của cơ thủ Hồ Đức Thiện ở nội dung billiards Anh và Phạm Hoài Nam ở nội dung snooker nam. Trong trận chung kết snooker nam, Phạm Hoàng Nam đã thắng Nguyễn Nam Lĩnh (Hà Nội) để có ngôi vô địch.

Với nội dung pool 10 bi nam, cơ thủ Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) đã lên ngôi vô địch khi thắng Hồ Sở Phát (TPHCM) ở chung kết.

Vòng chung kết giải đấu năm nay đã thu hút gần 700 cơ thủ góp mặt và các cuộc tranh tài được xem như cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để VĐV cả nước hướng tới sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN