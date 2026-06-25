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Cơ thủ Bùi Xuân Vàng giành thêm HCV cho đội TPHCM tại giải billiards – snooker quốc gia 2026

SGGPO

Bùi Xuân Vàng đã mang về thêm ngôi vô địch cho đội billiards TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2026 đang tổ chức ở TPHCM.

Cơ thủ Bùi Xuân Vàng của đội TPHCM. Ảnh: HBSF
Cơ thủ Bùi Xuân Vàng của đội TPHCM. Ảnh: HBSF

Giải đấu vẫn tranh tài tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Trong kết quả mới nhất, cơ thủ Bùi Xuân Vàng đã có ngôi vô địch nội dung pool 9 bi cá nhân nữ. Tại trận chung kết, Xuân Vàng thi đấu xuất sắc giành chiến thắng 7-4 trước đối thủ Tôn Nữ Huế Trân (Hà Nội).

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Bùi Xuân Vàng giành ngôi vô địch quốc gia ở nội dung pool nữ. Trong nội dung ở giải năm nay, cơ thủ Huỳnh Ngọc Huyền có HCĐ.

Trước đó, đội billiards TPHCM đã giành được các tấm HCV ở nội dung carom 3 băng nữ khi cơ thủ Nguyễn Đức Sinh đã vô địch khi chiến thắng chung kết trước Hứa Hảo Huyền (cùng TPHCM). Tại nội dung pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng đã giành HCV còn ở nội dung carom 1 băng nam, cơ thủ Nguyễn Như Lê có ngôi vô địch.

Giải đấu năm nay còn tranh tài tới hết ngày 26-6. Chương trình thi đấu giải là vòng chung kết billiards – snooker các câu lạc bộ quốc gia 2026.

Năm nay, vòng chung kết thu hút gần 700 cơ thủ cả nước tham gia thi đấu nội dung carom 3 băng cá nhân nam, carom 1 băng cá nhân nam, billiard Anh đơn nam, snooker 6 bi đỏ cá nhân nam, pool 9 bi cá nhân nam, pool 10 bi cá nhân nam, pool 9 bi cá nhân nữ, carom 3 băng cá nhân nữ. Ở giải năm nay, các cơ thủ hàng đầu Việt Nam đều tranh tài. Đây cũng là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để các đơn vị hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

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MINH CHIẾN

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giải billiards & snooker quốc gia 2026 Bùi Xuân Vàng Dương Quốc Hoàng billiards TPHCM pool 9 bi carom 3 băng carom 1 băng

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