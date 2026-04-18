Đội billiards TPHCM giành HCV nội dung carom 1 băng tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Giải billiards vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 tiếp tục tranh tài nội dung carom và các cơ thủ của TPHCM giành được kết quả tốt.

Cơ thủ Võ Quốc Thắng của TPHCM giành HCB nội dung carom 3 băng tại giải. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

Giải billiards vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 nội dung carom đã khép lại ở tối tranh tài 18-4 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Tại giải, các cơ thủ thi đấu nội dung carom 1 băng và carom 3 băng. Giải quy tụ các gương mặt hàng đầu của billiards Việt Nam tham gia tranh tài.

Ở nội dung carom 1 băng, 4 cơ thủ có kết quả tốt nhất góp mặt bán kết lần lượt là Nguyễn Hữu Tú, Đinh Quang Hải, Nguyễn Thành Thật (cùng TPHCM) và Nguyễn Thanh Nhựt (An Giang).

Trong trận chung kết, cơ thủ Nguyễn Hữu Tú đã giành chiến thắng trước đồng đội Đinh Quang Hải để có tấm HCV cho đội billiards TPHCM. Đây là chiến thắng nhiều cảm xúc cho cơ thủ Nguyễn Hữu Tú. Đồng thời tại giải, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam xác định 16 cơ thủ đã giành quyền góp mặt vòng chung kết sau giải đấu gồm Long Hồng, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Tạ Thanh Tâm, Trần Phi Hùng, Phạm Quốc Thích, Vương Minh Thiện, Lê Hữu Tín, Lê Tiến Hùng, Trần Cao Trí, Nguyễn Như Lê, Trịnh Quang Vinh, Huỳnh Phi Long và Nguyễn Hữu Tú, Đinh Quang hải, Nguyễn Thanh Nhựt, Nguyễn Thành Thật. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 6.

Trong ngày 18-4, chung kết nội dung carom 3 băng diễn ra giữa cơ thủ Thón Viết Hoàng Minh (Đồng Nai) và Võ Quốc Thắng (TPHCM).

Hai bên chơi trận chung kết cống hiến nhiều đường cơ chuyên môn sắc nét. Với ưu thế của mình, Thón Viết Hoàng Minh đã giành HCV. Thua tại chung kết, Võ Quốc Thắng có HCB. Tại nội dung này, cơ thủ Nguyễn Thanh Phi và Lê Minh Thuận có HCĐ. Ngoài ra, danh sách các cơ thủ góp mặt vòng chung kết của nội dung carom 3 băng cũng được xác định tại ngày 18-4.

MINH CHIẾN