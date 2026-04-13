Cơ thủ Trần Thanh Lực thua đáng tiếc trận chung kết, nhận ngôi á quân World Cup billiards Bogota

Trần Thanh Lực đã thi đấu xuất sắc ở các vòng ngoài để góp mặt trận chung kết nhưng đã thua đáng tiếc trước đối thủ người Hàn Quốc Cho Myung Woo.

Cơ thủ Trần Thanh Lực có ngôi á quân tại Colombia. Ảnh: UMB

Trận chung kết carom 3 băng tại giải World Cup billiards Bogota 2026 (Colombia) đã tổ chức sáng ngày 13-4 (theo giờ Việt Nam).

Trần Thanh Lực của billiards Việt Nam đã đối đầu với tay cơ số 1 thế giới Cho Myung Woo ở trận tranh ngôi vô địch. Cơ thủ người Hàn Quốc là người khởi đầu tốt khi dẫn điểm trước Thanh Lực sau những đường cơ đầu tiên của mình. Tuy nhiên, Thanh Lực là người chơi điềm tĩnh. Sau 11 lượt cơ đầu tiên, cơ thủ của Việt Nam vượt lên tạm dẫn Cho Myung Woo 22-10. Tuy vậy kể từ đây, Cho Myung Woo có sự xuất thần để đạt độ chính xác cao trong các pha điều bi và ghi điểm lấy lại ưu thế dẫn 27-22.

Trận chung kết diễn ra với sự hấp dẫn và sau 22 lượt cơ, Cho Myung Woo đã giành chiến thắng chung cuộc 50-35 trước Trần Thanh Lực.

Chung cuộc, Trần Thanh Lực có ngôi á quân tại giải World Cup billiards Bogota 2026. Năm 2024, billiards Việt Nam chứng kiến cơ thủ Trần Quyết Chiến vô địch giải này. Năm ngoái, Trần Thanh Lực đã vô địch giải. Tuy vậy ở năm nay, Thanh Lực không thể bảo vệ vị trí số 1 của mình do gặp đối thủ Cho Myung Woo quá vượt trội. Ở giải World Cup billiards Bogota 2026, billiards Việt Nam còn có sự góp mặt của Trần Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái nhưng 2 cơ thủ không lọt được vào bán kết. Tại tứ kết, Cho Myung Woo là người đã chiến thắng trước Chiêm Hồng Thái.

MINH CHIẾN