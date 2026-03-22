Đội billiards TPHCM giành 2 ngôi vô địch tại giải các câu lạc bộ quốc gia pool-snooker 2026

Các cơ thủ của đội billiards TPHCM đã thi đấu xuất sắc để lọt vào 4 trận đấu chung kết và giành 2 chiến thắng quan trọng.

Các cơ thủ đã thi đấu tại giải năm nay ở Bắc Ninh. Ảnh: BILLIARDS VN

Giải billiards & snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool – snooker) đã khép lại ngày 22-3 tại Bắc Ninh.

Năm nay, Ban tổ chức tổ chức thi đấu các nội dung: đơn nam pool 9 bóng, đơn nam pool 10 bóng, đơn nam billiards Anh, đơn nam snooker 6 bi đỏ và đơn nữ pool 9 bóng. Theo quy định, giải áp dụng luật mới cập nhật từ Liên đoàn billiards & snooker quốc tế. Tại nội dung pool 9 bi: Bi xếp cao, 3 bi về bếp, phá tự do; tại nội dung pool: áp dụng luật thời gian 40 giây.

Toàn giải quy tụ gần 700 cơ thủ của 9 đơn vị trong cả nước góp mặt. Các cơ thủ TPHCM thi đấu với sự tập trung chuyên môn cao nhất. Tại nội dung đơn nam billiards Anh, cơ thủ Nguyễn Thanh Tâm (TPHCM) vào chung kết thi đấu trước đồng đội Trương Văn Anh. Với ưu thế của mình, Nguyễn Thanh Tâm giành chiến thắng, có ngôi vô địch.

Trong nội dung đơn nam snooker, cơ thủ Nguyễn Nhật Thanh (TPHCM) thắng Phạm Hoài Nam (Hà Nội) trong trận chung kết mang về chiến thắng thứ 2 cho đội billiards TPHCM tại giải.

Trong khi đó, đội billiards TPHCM đã vào chung kết nội dung pool 9 bi nữ và pool 10 bi nam. Tuy nhiên, cơ thủ Lê Hồng Nhung (TPHCM) chỉ có ngôi á quân do thua Nguyễn Bích Trâm (Hà Nội) còn Hồ Sở Phát (TPHCM) thua Khuất Hoàng Minh (Hà Nội) tại chung kết. Ở nội dung pool 9 bi nam, cơ thủ Bùi Trường An (Thanh Hóa) đã vô địch.

Năm nay Ban tổ chức không giữ tên gọi giải vô địch billiards & snooker quốc gia (vòng 1) như thông lệ. Giải đấu đã đổi tên thành giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool – snooker). Việc thay đổi tên gọi nhằm đảm bảo phong cấp cho VĐV thi đấu đạt thành tích theo quy định về phong cấp VĐV được Bộ VH-TT-DL ban hành.

MINH CHIẾN