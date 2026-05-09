Bao Phương Vinh giành ngôi á quân billiards carom châu Á 2026

Giải Billiards vô địch Carom châu Á lần thứ 14 năm 2026 đã khép lại nội dung carom 3 băng nam vào tối 8-5, để lại một dấu ấn sâu sắc về sự vươn lên mạnh mẽ của Billiards Việt Nam. Cơ thủ Bao Phương Vinh, nhà cựu vô địch thế giới, xuất sắc giành vị trí Á quân sau khi dừng bước trước đối thủ giàu kinh nghiệm Kim Haeng Jik (Hàn Quốc) với tỷ số 42-50 sau 23 lượt cơ trong trận chung kết kịch tính.

Bao Phương Vinh giành ngôi Á quân Châu Á 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải đấu năm nay, diễn ra từ ngày 7 đến 10-5 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), được Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức, dưới sự ủy quyền của Liên đoàn Billiards Carom châu Á (ACBC). Sự kiện quy tụ 80 cơ thủ hàng đầu đến từ ba cường quốc Billiards của châu lục là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khán giả tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, được vào cửa miễn phí để theo dõi và cổ vũ cho các trận đấu. Giải tranh tài ở 4 nội dung: carom 3 băng nam, U22 carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ và carom 1 băng nam.

Các cơ thủ xinh đẹp của Hàn Quốc ủng hộ Kim Haeng Jik trong trận chung kết với Bao Phương Vinh.

Tâm điểm chú ý dồn vào nội dung carom 3 băng nam, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất, với những tên tuổi như nhà vô địch thế giới Trần Quyết Chiến (thắng trận ra quân 40-22) và đương kim vô địch kiêm số 1 thế giới Cho Myung Woo (thắng 40-17). Ngay từ vòng 16, giải đấu đã chứng kiến cuộc cạnh tranh nội bộ gay cấn, thể hiện sự thống trị rõ rệt giữa 8 đại diện của Việt Nam và 8 đại diện của Hàn Quốc.

Bao Phương Vinh trong một ngày....thi đấu mà các thế bi không ủng hộ cơ thủ chủ nhà.

Trận chung kết giữa Bao Phương Vinh và Kim Haeng Jik (từng 3 lần vô địch World Cup) diễn ra hấp dẫn và tốc độ cao. Kim Haeng Jik nhập cuộc ổn định, nhanh chóng dẫn trước 27-15 sau hiệp một. Tuy nhiên, Bao Phương Vinh đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch thế giới khi thắp lại hy vọng bằng một khoảnh khắc bùng nổ ở hiệp hai với series 10 điểm liên tiếp, rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 25-27. Mặc dù đối thủ người Hàn Quốc lập tức đáp trả bằng series 8 điểm để tái thiết lập khoảng cách an toàn, Bao Phương Vinh vẫn kiên trì bám đuổi với series 7 điểm sau đó. Dù không thể lật ngược thế cờ, tỷ số 50-42 phản ánh đúng trình độ chuyên môn cao và thế trận đôi công căng thẳng giữa hai cơ thủ.

Các cơ thủ xinh đẹp của chủ nhà Việt Nam cũng liên tục vỗ

﻿ tay cho Bao Phương Vinh trong trận chung kết.

Điều đáng nói, hành trình của Bao Phương Vinh tại giải đấu này vượt ngoài kỳ vọng. Anh đã có một khởi đầu khá chậm chạp khi phải cần tới 40 lượt cơ để vượt qua đồng đội Nguyễn Hữu Thanh 40-35 ở vòng bảng, thậm chí chỉ vượt qua vòng bảng nhờ chỉ số phụ với thành tích 1 thắng, 2 thua. Tuy nhiên, càng vào sâu, cơ thủ người Việt càng chơi bùng nổ. Đặc biệt, chiến thắng thuyết phục trước đàn anh Trần Thanh Lực ở bán kết với series 15 điểm ấn tượng (50-40) đã khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của anh.

Kim Haeng Jik (từng 3 lần vô địch World Cup) trong pha ghi điểm cuối cùng để giành chiến thắng trong trận chung kết tại giải Billiards vô địch Carom châu Á lần thứ 14 năm 2026.

Thành tích này, cùng với việc Việt Nam có tới hai đại diện trong top 4 (Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực) và Nguyễn Hoàn Tất lọt vào tứ kết, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của carom 3 băng nước nhà. Danh hiệu Á quân châu Á 2026 của Bao Phương Vinh không chỉ là một cột mốc vàng son trong sự nghiệp cá nhân mà còn củng cố niềm tin và khát vọng chinh phục các đỉnh cao quốc tế của Billiards Việt Nam.

DŨNG PHƯƠNG