Vô địch châu Á, Nguyễn Đức Yến Sinh đi vào lịch sử Billiards Việt Nam

Cơ thủ nữ Nguyễn Đức Yến Sinh đi vào lịch sử billiards Việt Nam khi xuất sắc lên ngôi nội dung 3 băng nữ Giải vô địch billiards carom châu Á 2026.

Chiều 10-5, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà, TP.HCM), Giải vô địch billiards carom châu Á 2026 bước vào những trận chung kết sau cùng. Cơ thủ nữ Nguyễn Đức Yến Sinh được đặt kỳ vọng ở nội dung 3 băng nữ.

Cô gái sinh năm 2024 này đã có phong độ tốt tại giải đấu trên sân nhà. Cô vượt Baek Ga In (Hàn Quốc) với điểm số 30-25 để lọt vào bán kết. Sau đó, Yến Sinh đánh bại nhà đương kim vô địch Heo Chae Won (Hàn Quốc) với điểm số 30-12 để tiến vào trận tranh vô địch.

Ở trận chung kết, đối thủ của Yến Sinh là Lee Yu Na (Hàn Quốc) đã đánh bại cơ thủ số 2 thế giới Kim Ha Eun.

Bước vào trận đấu sau cùng này, Yến Sinh thể hiện sự tự tin cao sau những chiến thắng áp đảo. Cô liên tiếp ghi điểm khiến Lee Yu Na có phần tâm lý. Nhờ đó, nữ cơ thủ của Việt Nam dẫn trước 15-5 sau hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, Lee Yu Na với series 6 điểm dần rút ngắn khoảng cách xuống còn 18-24. Dù vậy, Yến Sinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc 30-19 sau 35 lượt cơ, qua đó lên ngôi vô địch châu Á 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, billiards Việt Nam có một nữ cơ thủ vô địch châu lục.

Trong khi đó ở chung kết nội dung carom 1 băng, Phạm Cảnh Phúc lên ngôi vô địch sau chiến thắng áp đảo 100-42 sau 14 lượt cơ trước Mori Yoichirou (Nhật Bản). Ở chung kết nội dung carom 3 băng U22 diễn ra cùng giờ, nhà đương kim vô địch Kim Do Hyun thể hiện đẳng cấp với cú khai cuộc ghi 14 điểm, dẫn 21-4 sau hiệp 1.

Trong hiệp 2, dù Đinh Trọng Văn đã rút ngắn đáng kể cách biệt còn 24-36, Kim Do Hyun vẫn thắng chung cuộc 40-28 sau 25 lượt cơ. Ngôi á quân cũng đã là thành công lớn với Đinh Trọng Văn.

Kết quả chung cuộc giải Billiards vô địch carom châu Á lần thứ 14 năm 2026

* Carom 3 băng nữ 🥇Vô địch: Nguyễn Đức Yến Sinh 🥈Á quân: Lee Yu Na 🥉Đồng hạng Ba: Heo Chae Won và Kim Ha Eun

Carom 1 băng nam 🥇Vô địch: Phạm Cảnh Phúc 🥈Á quân: Mori Yoichirou 🥉Đồng hạng Ba: Phạm Duy Thanh và Cha Myeong Jon

Carom 3 băng nam 🥇Vô địch: Kim Haeng Jik 🥈Á quân: Bao Phương Vinh 🥉Đồng hạng Ba: Trần Thanh Lực và Lee Beom Yeol

* Carom 3 băng U22 🥇Vô địch: Kim Do Hyun 🥈Á quân: Đinh Trọng Văn 🥉Đồng hạng Ba: Nguyễn Minh Trí và Kim Geonyn

DŨNG PHƯƠNG