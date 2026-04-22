Gần 200 tuyển thủ tranh tài billiards và snooker

Môn billiards và snooker trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 đã chính thức khởi tranh từ ngày 21 đến 25-4 tại CLB Nguyễn Du, quy tụ gần 200 tuyển thủ xuất sắc từ 52 phường, xã tham gia tranh tài.

Billiards và snooker là những môn thi đấu nhận được sự quan tâm lớn nhờ tính hấp dẫn, chuyên môn cao và phong trào phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung thi đấu, bao gồm: Carom 3 băng (đơn nam, đơn nữ), carom 1 băng (đơn nam), English Billiards (đơn nam, đôi nam), Pool 9 bi (đơn nam, đôi nam, đơn nữ), Pool 10 bi (đơn nam) và Snooker 6 bi đỏ (đơn nam). Sự đa dạng về nội dung giúp đại hội phản ánh toàn diện bức tranh phát triển của bộ môn billiards và snooker tại TPHCM, từ phong trào đến đỉnh cao.

Đại hội TDTT TPHCM là bước chạy đà cho các tuyển thủ cọ xát chuyên môn trước các giải quan trọng sắp tới

Đáng chú ý, giải đấu năm nay có sự góp mặt của nhiều tay cơ chất lượng, trong đó nổi bật là cơ thủ nam Mai Tân Huyên cùng ba cơ thủ nữ Lê Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Liên, Lương Thị Thơm. Đây đều là những vận động viên sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại World Cup billiards carom 3 băng TPHCM 2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới. Vì vậy, các trận đấu tại Đại hội TDTT TPHCM được xem là cơ hội quý giá để các tay cơ này cọ xát, duy trì cảm giác thi đấu và chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn lẫn tâm lý trước sân chơi quốc tế.

Không chỉ mang ý nghĩa thi đấu, Đại hội TDTT TPHCM 2026 còn là dịp để đánh giá sự phát triển của bộ môn billiards và snooker trong suốt 4 năm qua. Thông qua giải đấu, ban tổ chức và ngành thể thao thành phố sẽ lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhằm bổ sung cho lực lượng đội tuyển trẻ và đội tuyển chính thức, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm.

Bên cạnh đó, Đại hội còn tạo ra một sân chơi chất lượng, môi trường thi đấu công bằng và chuyên nghiệp cho các cơ thủ phong trào ở tất cả các nội dung. Dưới sự điều hành chặt chẽ của ban tổ chức cùng đội ngũ trọng tài giàu kinh nghiệm, billiards và snooker hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm nhấn hấp dẫn của Đại hội TDTT TPHCM 2026.

NGUYỄN ANH