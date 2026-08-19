Các môn khác

Đội tuyển karate TPHCM 1 giành vị trí hạng nhì toàn đoàn tại giải câu lạc bộ quốc gia 2026

SGGPO

Võ sĩ karate của đội TPHCM 1 đã giành 6 tấm HCV để đứng hạng nhì toàn đoàn giải câu lạc bộ quốc gia 2026 vừa mới bế mạc ở Đắk Lắk.

Đội karate TPHCM đã tranh tài tại Đắk Lắk và có kết quả tốt nhất (Ảnh: KARATE TPHCM)
Đội karate TPHCM đã tranh tài tại Đắk Lắk và có kết quả tốt nhất (Ảnh: KARATE TPHCM)

Giải đấu năm nay đã khép lại sau các nội dung được tiến hành tranh tài tại Đắk Lắk. Trong suốt giải đấu, karate của TPHCM đã góp mặt với 4 đội tuyển gồm TPHCM 1, TPHCM 2, TPHCM 3 và TPHCM.

Kết thúc thi đấu, võ sĩ karate đội TPHCM 1 giành 34 tấm huy chương (6 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ) và giành vị trí hạng nhì.

Võ sĩ đội TPHCM 4 giành (trong đó có 1 HCB, 1 HCĐ) giữ hạng 26. trong khi đội TPHCM 2 có 1 HCB, 6 HCĐ xếp hạng 27. Đội karate TPHCM 3 đoạt 1 HCB, 1 HCĐ và xếp hạng 37.

Trong giải năm nay, Ban tổ chức ghi nhận có đông đảo VĐV tới từ 70 câu lạc bộ trên cả nước tham gia thi đấu các nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).

Giải đã tiến hành tranh tài các nhóm tuổi gồm 10 - 11, 12 - 14, 15 - 17, trên 18 tuổi và trên 35 dành cho nam và nữ. Toàn giải đã có 87 bộ huy chương được trao cho thành tích thi đấu tốt nhất.

Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, đội Hà Nội giữ vị trí số 1 với thành tích 6 HCV, 10 HCB, 8 HCĐ. Vị trí hạng ba là đội Quân đội với 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ.

Ở giải năm nay, võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam và đội tuyển karate trẻ Việt Nam cũng được tạo cơ hội thi đấu để tranh thành tích huy chương.

Tại giải, Ban tổ chức tính kết quả dành cho các đơn vị có VĐV thi đấu trên 18 tuổi. Tại bảng xếp hạng, đội TPHCM 1 xếp nhất với 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

Trong bảng xếp hạng này, đội Công an Nhân dân giữ hạng nhì với 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ; còn hạng ba là Hà Nội với 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

karate karate TPHCM kumite kata karate các câu lạc bộ quốc gia 2026 karate Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn