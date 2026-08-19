Đội tuyển karate TPHCM 1 giành vị trí hạng nhì toàn đoàn tại giải câu lạc bộ quốc gia 2026

Võ sĩ karate của đội TPHCM 1 đã giành 6 tấm HCV để đứng hạng nhì toàn đoàn giải câu lạc bộ quốc gia 2026 vừa mới bế mạc ở Đắk Lắk.

Đội karate TPHCM đã tranh tài tại Đắk Lắk và có kết quả tốt nhất (Ảnh: KARATE TPHCM)

Giải đấu năm nay đã khép lại sau các nội dung được tiến hành tranh tài tại Đắk Lắk. Trong suốt giải đấu, karate của TPHCM đã góp mặt với 4 đội tuyển gồm TPHCM 1, TPHCM 2, TPHCM 3 và TPHCM.

Kết thúc thi đấu, võ sĩ karate đội TPHCM 1 giành 34 tấm huy chương (6 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ) và giành vị trí hạng nhì.

Võ sĩ đội TPHCM 4 giành (trong đó có 1 HCB, 1 HCĐ) giữ hạng 26. trong khi đội TPHCM 2 có 1 HCB, 6 HCĐ xếp hạng 27. Đội karate TPHCM 3 đoạt 1 HCB, 1 HCĐ và xếp hạng 37.

Trong giải năm nay, Ban tổ chức ghi nhận có đông đảo VĐV tới từ 70 câu lạc bộ trên cả nước tham gia thi đấu các nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).

Giải đã tiến hành tranh tài các nhóm tuổi gồm 10 - 11, 12 - 14, 15 - 17, trên 18 tuổi và trên 35 dành cho nam và nữ. Toàn giải đã có 87 bộ huy chương được trao cho thành tích thi đấu tốt nhất.

Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, đội Hà Nội giữ vị trí số 1 với thành tích 6 HCV, 10 HCB, 8 HCĐ. Vị trí hạng ba là đội Quân đội với 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ.

Ở giải năm nay, võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam và đội tuyển karate trẻ Việt Nam cũng được tạo cơ hội thi đấu để tranh thành tích huy chương.

Tại giải, Ban tổ chức tính kết quả dành cho các đơn vị có VĐV thi đấu trên 18 tuổi. Tại bảng xếp hạng, đội TPHCM 1 xếp nhất với 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ. Trong bảng xếp hạng này, đội Công an Nhân dân giữ hạng nhì với 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ; còn hạng ba là Hà Nội với 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

MINH CHIẾN