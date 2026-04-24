Đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam giành HCB

Các tay chèo của đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam đã giành ngôi á quân tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Các tuyển thủ đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam giành HCB tại Đại hội. Ảnh: MINH MINH

Sáng tranh tài 24-4 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tổ chức ở Trung Quốc, đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam đã bắt đầu tranh tài.

Nội dung thi đấu có 4 đội góp mặt. Trong đó, Ban huấn luyện đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam có những tay chèo tốt nhất trong đội hình gồm Lại Thị Thúy, Bùi Thị Yến, Phùng Thị Ngọc Diễm, Ma Thị Thương, Diệp Thị Thúy, Mạc Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Hải Ánh, Nguyễn Thị Tâm, Lê Thị Phương Minh, Nguyễn Thị Lời, Hồ Thị Ne và Lê Thị Lan Anh.

Chúng ta đã được xuất phát ở làn đua số 3. Với sự tập trung nỗ lực thể hiện hết khả năng, đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam đã đạt kết quả 28”516 để về thứ nhì nhận HCB. Đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam đã thua sít sao trước đội chủ nhà Trung Quốc. Tại cuộc đua này, đội Trung Quốc giành HCV với kết quả 28”260. Về đích thứ 3 là đội Thái Lan với kết quả 29”631. Nội dung thi đấu có cự ly 100m.

Trong các ngày 25-4 và 26-4, đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với các nội dung có cự ly 200m và 400m.

Tại Đại hội thể thao châu Á 2026, đội tuyển thuyền truyền thống Việt Nam hướng tới mục tiêu nỗ lực giành thành tích cao nhất. Tấm HCB khởi đầu là sự động viên tinh thần lớn cho toàn đội.

MINH CHIẾN