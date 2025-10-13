Tuyển thủ nhảy cao Dương Thị Thảo sẽ tập huấn Trung Quốc chuẩn bị trước SEA Games 33

Tuyển thủ Dương Thị Thảo sẽ tập huấn Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, Dương Thị Thảo nằm trong lực lượng tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị SEA Games 33-2025. Dự kiến nhóm tuyển thủ tập luyện tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22-10.

Dương Thị Thảo là 1 trong những VĐV trẻ có sự tiến bộ chuyên môn thời gian qua. Cô vừa giành HCV tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025 đang tổ chức tại sân vận động Tam Kỳ (Đà Nẵng) với thành tích 1m85. Kết quả đã được công nhận là kỷ lục quốc gia trẻ nội dung nhảy cao nữ. Trước đó trong tháng 8, Dương Thị Thảo đã đạt 1m84 để giành HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tổ chức tại sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng). Kết quả đã là kỷ lục trẻ quốc gia thời điểm trên.

Hiện tại, đương kim vô địch nội dung nhảy cao nữ môn điền kinh SEA Games là tuyển thủ Thanlada Thongchomphunut (Thái Lan). VĐV này đạt kết quả 1m79 tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

Dương Thị Thảo là VĐV có sự ổn định chuyên môn trong những giải quốc tế tham dự thời gian qua. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn giữ sự thận trọng và đợt tập huấn tại Trung Quốc sắp tới sẽ giúp tuyển thủ có thêm sự tích lũy.

Lần gần nhất đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được HCV nội dung nhảy cao nữ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 31 trên sân nhà năm 2022. Lúc đó, tuyển thủ Phạm Thị Diễm giành HCV với kết quả tốt nhất là 1m78. “Các HLV của nội dung nhảy cao sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Hiện tại, từng VĐV tập luyện theo giáo án chuyên môn đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói sớm điều gì bởi các quốc gia trong khu vực cũng có những VĐV mạnh tại nội dung này”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Hiện tại, điền kinh Việt Nam đang có lứa VĐV trẻ có triển vọng phát triển chuyên môn tốt tại nội dung nhảy cao nữ. Tất cả đã có mặt tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025. Ngoài Dương Thị Thảo còn là Mai Ngọc Ánh và Bùi Thị Kim Anh. Ngọc Ánh đã đạt thành tích 1m78 tại giải vô địch trẻ quốc gia 2025 (nhận HCB) còn Kim Anh đạt 1m76 (nhận HCĐ).

MINH CHIẾN