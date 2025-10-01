Bóng chuyền

Tuyển thủ đội Mỹ Roni Jones-Perry chính thức khoác áo đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An

SGGPO

Đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An đã có tuyển thủ Mỹ Roni Jones-Perry trong đội hình tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Ngoại binh người Mỹ đã gia nhập đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VTVBDLA
Ngoại binh người Mỹ đã gia nhập đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VTVBDLA

Chủ công Roni Jones-Perry đã tới Việt Nam tối khuya ngày 30-9, chính thức khoác áo đội VTV Bình Điền Long An. Ngay khi có mặt, cầu thủ di chuyển cùng đội bóng tới Ninh Bình tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Đội VTV Bình Điền Long An đã cho biết ngoại binh của mình là cầu thủ thi đấu hiệu quả và toàn diện trong màu áo đội LOVB Salt Lake tại giải bóng chuyền chuyên nghiệp Mỹ. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang là đương kim vô địch quốc gia. Hiện tại, đội bóng vẫn đang là ứng cử viên vô địch mùa giải năm nay. Khi bổ sung thêm chủ công Roni Jones-Perry, đội VTV Bình Điền Long An được dự báo gia tăng sức mạnh đáng kể.

Theo tìm hiểu, đội VTV Bình Điền Long An chỉ bổ sung 1 ngoại binh tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 và giá trị chuyển nhượng không tiết lộ.

Tại giai đoạn 2, khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến 2 ngoại binh quốc tịch Mỹ thi đấu nội dung nữ là Roni Jones-Perry và Leah Hardeman (Thanh Hóa). Các cầu thủ đều đã có mặt tại Việt Nam.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, hạn chót đăng ký ngoại binh của 16 đội bóng tham dự giai đoạn 2 là ngày 6-10. Đây cũng là thời điểm các đội họp kỹ thuật trước khi vào thi đấu chính thức.

Đội VTV Bình Điền Long An đang tạm đứng thứ 2 nội dung nữ của giải quốc gia 2025 khi thắng 4 trận, thua 1 trận. Giai đoạn 2 giải năm nay tổ chức tại Ninh Bình từ ngày 7-10 tới 16-10.

MINH CHIẾN

