Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ngày càng chững chạc

Ngay cả khi dư luận đang xôn xao bàn tán về trận thắng có phần chật vật của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước Nepal tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027, thì điều này cũng chẳng thể làm lu mờ sự tiến bộ của trung vệ 21 tuổi Nguyễn Hiểu Minh trong lần ra mắt chính thức tại đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hiểu Minh ra mắt màu áo đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hiểu Minh khởi đầu cho giấc mơ bóng đá bằng những trận banh nhựa trên mặt sân đất còn cày lên sỏi đá ở đình làng Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội). Các “cuộc tỉ thí” mang lại tiếng cười cùng đám bạn trong xã ấy dần thổi vào anh niềm đam mê mãnh liệt rằng, một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi sao của bóng đá nước nhà.

Nhìn con quá mê và cũng có chút tài năng so với các đồng niên, bố Nguyễn Tiến Quang đã đưa cậu cả đi thi và may mắn trúng tuyển vào lò PVF năm 2013. Khi lò PVF còn đóng tại Thành Long (TPHCM), với cậu bé mới tuổi lên 9 như Hiểu Minh khó tránh khỏi nỗi nhớ nhà. Những ngày đầu ăn ở tập trung, Hiểu Minh gặp điểm khuyết về thể hình nhỏ bé - điều này ít ai biết và cũng phần nào bất ngờ, bởi thông số chiều cao hiện tại của trung vệ này đã là 1m84.

Đã có những lần Hiểu Minh suýt phải rời giấc mơ dang dở chỉ vì chiều cao chưa đạt chuẩn, hay những đêm nhớ nhà đến bật khóc, chỉ muốn được quay về vòng tay bố mẹ. Nhưng rồi, nhìn lại chặng đường đã vượt qua, cùng với sự dạy dỗ tận tình từ các thầy tại lò PVF (đặc biệt là HLV Nguyễn Duy Đông) và động viên của bố mẹ, cậu bé Hiểu Minh khóc nhè ngày nào đã trưởng thành, đã lớn khôn như lời mẹ Nguyễn Thanh Hà tâm sự.

Thời gian thấm thoắt, Hiểu Minh không chỉ rèn giũa kỹ năng chơi bóng mà còn tôi luyện tinh thần vững vàng và sự trưởng thành đáng khâm phục. Nếu lấy năm 2025 làm cột mốc, thì trước đó chẳng có mấy “móng” thông tin nào về Hiểu Minh, ngoài việc anh được HLV của PVF-CAND khi đó là Mauro Jeronimo đưa lên thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia khi mới 17 tuổi. Còn trước đó nữa, bản thành tích của anh cũng chỉ là các danh hiệu giải trẻ cùng tập thể PVF, chứ chưa có thành tích cá nhân nổi bật nào.

Song, HLV Mauro cảm nhận rõ ở Hiểu Minh có khát khao, nhất là “chất thép” của một trung vệ xuất sắc trong tương lai. Điều Hiểu Minh thiếu là một người dẫn dắt phù hợp để tạo sức bật về chuyên môn. Và ông Mauro đã trao niềm tin và được Hiểu Minh đáp lại xứng đáng. Ngay cả khi đã không còn làm việc ở PVF, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tự hào với "di sản" Hiểu Minh mà ông để lại.

Gia đình chính là điểm tựa của Hiểu Minh. ẢNH: THANH HÀ

Hiểu Minh là tuyển thủ U23 được HLV Kim Sang-sik khen ngợi nhiều nhất sau trận đấu tối 14-10. Khen không phải vì Minh là cầu thủ khiến đối phương đá phản lưới nhà, càng không phải vì anh có được suất đá chính bên cạnh hai đàn anh Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh, mà là kết quả của quá trình nỗ lực và cạnh tranh tích cực của trung vệ này trong thời gian qua. Thông qua sự cạnh tranh ấy, HLV Kim Sang-sik có thêm những lựa chọn yên tâm cho hệ thống phòng ngự lẫn cả khâu tấn công.

Phát biểu từ HLV Kim Sang-sik chính là sự thừa nhận về một Hiểu Minh đã tiến bộ. Ngồi trên khán đài sân Thống Nhất, mẹ Nguyễn Thanh Hà quá đỗi tự hào về màn trình diễn của cậu cả. Sau trận, hai mẹ con đã tâm sự rất nhiều. Mẹ cũng dặn Hiểu Minh rằng, hành trình quần đùi áo số gian truân vẫn còn đang chờ con trai ở phía trước. Và trong quá khứ, rất nhiều tài năng trẻ đã vì sớm có được một chút hào quang mà không giữ được mình, để rồi sa ngã. Đó chính là kinh nghiệm mà chẳng thể mua được bằng tiền, bài học để Hiểu Minh cảm nhận và tránh đi vào vết xe đổ của các thế hệ đi trước.

Sau trận Nepal - Việt Nam, chỉ cần lên thanh công cụ Google và gõ từ khóa “Nguyễn Hiểu Minh”, chỉ mất 0,27 giây, độc giả sẽ tìm thấy hơn 136 triệu kết quả về nam trung vệ tài năng này. Thông tin về Hiểu Minh đầy đặn hơn nhờ việc anh liên tục tỏa sáng từ trong màu áo U23 Việt Nam cho đến đội tuyển quốc gia. Vậy nên, được khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam chính là bước khởi đầu đầy hy vọng của Hiểu Minh cho một chặng đường dài phía trước.

Nguyễn Hiểu Minh đang trải qua một năm 2025 đáng nhớ khi đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, thi đấu tại V-League, ra mắt đội tuyển Việt Nam và sắp tới sẽ hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33.

HỮU THÀNH