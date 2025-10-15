HLV Kim Sang-sik: Cầu thủ Việt Nam hơi vội vàng

Theo HLV Kim Sang-sik, việc các cầu thủ vội vàng trong khâu xử lý khiến đội tuyển Việt Nam không thể tự mình xuyên thủng mành lưới của Nepal ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik chỉ ra khâu dứt điểm chính là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam lúc này. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Dù là đội khách, nhưng đây là trận đấu không khác gì sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Đó là lợi thế của chúng tôi so với đối thủ. Các cầu thủ đã có những cơ hội để ghi bàn, nhưng lại không tận dụng được do hơi vội vàng trong xử lý các tình huống tiếp theo. Sang hiệp 2, một số cầu thủ có dấu hiệu đuối sức nên không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng như mong muốn”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại buổi họp báo sau trận thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Dù được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất (TPHCM) vào tối 14-10, đội tuyển Việt Nam phải khá chật vật mới có được chiến thắng sát nút 1-0 trước Nepal. Đáng nói, bàn thắng duy nhất lại đến từ tình huống phản lưới nhà của trung vệ Suman Srestha ở phút thứ 5 sau pha đánh đầu gây áp lực của Nguyễn Hiểu Minh.

Ở trận này, đội tuyển Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt gần như toàn diện. Tuy nhiên, tương tự trận lượt đi, khâu dứt điểm tiếp tục là vấn đề nan giải của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Có tới ba lần bóng dội trúng khung thành của Nepal, bên cạnh đó là các pha bỏ lỡ đáng tiếc của Trương Tiến Anh và Nguyễn Đức Chiến trong các tình huống đối mặt thủ môn đội khách.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra điểm yếu cần khắc phục: “Sau trận lượt đi, chúng tôi đã thực hiện nhiều bài tập về chiến thuật dứt điểm. Tôi cũng nhắc các học trò phải cố gắng chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương. Tuy nhiên, mặt sân xấu cũng phần nào ảnh hưởng đến lối chơi. Dẫu vậy, toàn đội cần tận dụng tốt hơn những cơ hội có được. Ở đợt tập trung tới, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm để thi đấu hiệu quả hơn”.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Nepal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thể hiện sự tiếc nuối khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không thể ghi bàn trong trận lượt về gặp Nepal. Ông hy vọng chân sút của Công an TPHCM sẽ sớm tìm lại phong độ khi đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Lào vào ngày 19-11 tới.

Cũng trong trận đấu này, HLV Kim Sang-sik giữ đúng cam kết khi trao cơ hội đá chính cho các tuyển thủ U23 gồm thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Sang hiệp 2, ông tiếp tục tung Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công.

Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Đây không phải là phần thưởng dành cho Thanh Nhàn, Hiểu Minh và Trung Kiên, mà là kết quả của quá trình nỗ lực và cạnh tranh tích cực trong thời gian qua. Thông qua sự cạnh tranh đó, toàn đội có thêm những lựa chọn chất lượng và vận hành lối chơi hiệu quả hơn. Hiểu Minh hôm nay thể hiện tốt, tôi dành lời khen cho cả Hiểu Minh và Trung Kiên. Sang hiệp 2, khi Văn Khang và Đình Bắc vào sân, cả hai cũng chơi rất tốt”.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã có 9 điểm, tiếp tục giữ vị trí nhì bảng F. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH