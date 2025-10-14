Vòng loại Asian Cup 2027: Việt Nam - Nepal 1-0: Chiến thắng chật vật

Tình huống lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà của trung vệ Suman Srestha trở thành bàn thắng duy nhất, giúp đội tuyển Việt Nam thắng Nepal với tỷ số 1-0 ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ăn mừng sau khi gián tiếp mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đúng như chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho các tuyển thủ U23 ra sân trong đội hình chính thức. Trong đó, thủ môn Trần Trung Kiên thay Đặng Văn Lâm đứng trong khung gỗ, Nguyễn Hiểu Minh hợp cùng Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh tạo nên bộ ba trung vệ, trong khi Nguyễn Thanh Nhàn đá tiền đạo.

Sự hiện diện của ba tuyển thủ U23 thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển Việt Nam. Ngay phút thứ 3, Nguyễn Văn Vĩ sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng đi chệch khung thành của Nepal trong gang tấc.

Đến phút thứ 5, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Hiểu Minh đánh đầu kiến tạo nhưng vô tình khiến Suman Srestha lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, Hiểu Minh đã để lại dấu ấn với HLV Kim Sang-sik và người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng sớm của trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn thắng sớm tiếp thêm hưng phấn cho đội tuyển Việt Nam. Một thế trận lấn lướt được đại diện đến từ Đông Nam Á tạo ra trên sân Thống Nhất (TPHCM). Tuy nhiên, khâu dứt điểm của các học trò tiếp tục là vấn đề nan giải với HLV Kim Sang-sik. Chỉ trong hiệp 1, lần lượt Nguyễn Tiến Linh (phút 11) và Thanh Nhàn (phút 31) dứt điểm đưa bóng dội trúng khung thành của Nepal, khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Ngoài ra, hai tình huống bỏ lỡ của Văn Vĩ và Trương Tiến Anh khi bị thủ môn Kiran Limbu xuất sắc cản phá, khiến hiệp 1 khép lại với chỉ một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, Duy Mạnh cùng đồng đội tiếp tục kiểm soát thế trận. Ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik liên tiếp đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự, trong đó có việc tung tuyển thủ U23 Nguyễn Đình Bắc vào sân. Sáu phút sau khi có mặt trên sân, Đình Bắc sút ở góc hẹp khiến Kiran không thể bắt dính bóng. Trước đó, thủ môn của Nepal cũng từ chối pha dứt điểm chìm từ Văn Vĩ ở phút 49.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn bị cầu thủ Nepal theo sát. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đến phút 74, đội tuyển Việt Nam có lần thứ ba đưa bóng dội trúng khung thành của Nepal, khi lần này người bỏ lỡ cơ hội là Đình Bắc. Thậm chí, trước khi trận đấu kết thúc, Nguyễn Đức Chiến cũng không thể đánh bại được thủ môn Kiran trong pha đối mặt.

Ở bên kia phần sân, các đợt tấn công của Nepal không đủ sức làm khó hệ thống phòng ngự mà đội tuyển Việt Nam xây dựng. Tỷ số 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

HLV Kim Sang-sik đứng ngồi không yên vì các học trò liên tiếp phung phí cơ hội. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giành 6 điểm tuyệt đối trước Nepal, đội tuyển Việt Nam đã có 9 điểm, tiếp tục xếp ở vị trí nhì bảng F. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Vào ngày 19-11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang thủ đô Vientiane để làm khách của Lào tại lượt trận thứ 5.

Toàn bộ số vé được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát hành cho trận đấu giữa Nepal - Việt Nam đã được bán hết từ khá sớm. Vé bán trực tuyến (online) hết sạch chỉ trong ngày 5-10, trong khi vé bán trực tiếp cũng được tiêu thụ chỉ sau 2 giờ mở quầy. Việc số lượng vé bán ra bị hạn chế bởi khán đài B của sân Thống Nhất không được phép đón khán giả do đang trong kế hoạch sửa chữa.

HỮU THÀNH