CĐV “đội mưa” đến sân Thống Nhất, trận Nepal - Việt Nam hoãn 30 phút

Cơn mưa lớn trút xuống gần 2 tiếng trước giờ bóng lăn chính thức chẳng thể ngăn được hàng nghìn cổ động viên “đội mưa” đến sân Thống Nhất (TPHCM), để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cổ động viên Lê Thảo Ngân cùng mẹ đến sân Thống Nhất từ sớm để cổ vũ cho tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Từ chiều 14-10, “mặt tiền” của sân Thống Nhất nằm trên đường Nguyễn Kim trở nên sôi động, nhộn nhịp hẳn khi người hâm mộ không quản ngại thời tiết, đứng xếp hàng để vào bên trong khán đài tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cơn mưa lớn đổ xuống TPHCM ngay trước trận không làm giảm tinh thần cổ vũ, mà trái lại còn cho thấy tình yêu lớn mà các cổ động viên dành cho Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội.

Cổ động viên Việt Nam trú mưa ở khán đài A của sân Thống Nhất. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Điều này không quá bất ngờ, bởi vé xem trận đấu đã “cháy hàng” chỉ sau chưa đầy một giờ mở bán vào sáng 12-10, trong khi vé “chợ đen” bị đội lên gấp 2 lần so với giá gốc, để thấy sức hút đặc biệt của đội tuyển Việt Nam khi trở lại sân Thống Nhất sau 3 năm vắng bóng. Vì trận lượt về với Nepal ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik nên sự chờ đợi và háo hức từ các cổ động viên càng lớn hơn.

Một cổ động viên háo hức trước giờ bóng lăn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều nhóm cổ động viên khoác trên mình áo đỏ sao vàng, mang theo loa, trống đại và các phụ kiện sáng tạo để khuấy động bầu không khí. Giữa dòng người kiên nhẫn chờ xếp hàng dưới mưa, có không ít gia đình đưa con nhỏ đến sân từ rất sớm. Bạn Lê Thảo Ngân (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: “Tôi cùng mẹ đến sớm để mong được nhìn thấy các tuyển thủ Việt Nam lúc xe chở đội đến sân. Không may trời mưa quá nên hai mẹ con đành vào sân trú mưa trước”.

Lực lượng an ninh đảm bảo công tác an toàn cho trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Càng gần giờ bóng lăn, lượng người đổ về càng đông, bất chấp cơn mưa nặng hạt. Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực sân. Công tác tổ chức, điều phối cho trận đấu vẫn được triển khai chặt chẽ.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến mặt sân Thống Nhất bị đọng nước, trận đấu giữa Nepal - Việt Nam được dời từ 19g30 sang 20 giờ để đảm bảo chất lượng mặt sân. Ban tổ chức đã nhanh chóng huy động lực lượng sân bãi xử lý nước đọng, đồng thời thông báo rộng rãi tới người hâm mộ qua hệ thống loa và các kênh truyền thông chính thức.

HỮU THÀNH