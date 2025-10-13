HLV của tuyển Nepal thích đá dưới trời mưa tại TPHCM

Theo HLV Matt Ross, đội tuyển Nepal sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để mang lại chút khó khăn cho chủ nhà Việt Nam khi tái đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Matt Ross của Nepal tự tin có điểm khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Sau trận lượt đi, chúng tôi đã có những phân tích về những điều làm tốt và chưa tốt. Các cầu thủ Nepal có phần thất vọng về 3 bàn thua phải nhận. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh những điểm tích cực để họ tiếp tục phát huy ở trận tới. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thi đấu tốt nhất, mang lại chút khó khăn cho đội tuyển Việt Nam”, HLV Matt Ross chia sẻ ở buổi họp báo tại sân Thống Nhất (TPHCM) vào chiều 13-10.

Ở trận lượt đi, Nepal dù bị thủng lưới sớm ở phút thứ 6 nhưng đã gỡ hòa chỉ 9 phút sau đó. Bước ngoặt đến khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ ở phút 45+2 trong nỗ lực sửa sai cho đồng đội, khiến Nepal vỡ trận trong hiệp 2 và chấp nhận thất bại 1-3.

Sau trận đấu, HLV Matt Ross thể hiện niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Điều này tiếp tục được nhà cầm quân người Australia nhắc lại trước trận lượt về. “Nepal luôn đặt quyết tâm cao nhất trong mọi trận đấu. Sau trận lượt đi, chúng tôi không có trạng thái tốt nhất, nhưng những ngày qua toàn đội đã hồi phục tích cực. Hy vọng cầu thủ ra sân với đôi chân không còn mệt mỏi. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn chịu áp lực từ khán giả và truyền thông trong việc ghi bàn và giành chiến thắng. Tôi tin Nepal có thể giành được điểm”, ông nói.

HLV Matt Ross cũng thừa nhận sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội: “Tôi đã chia sẻ rằng tổng giá trị đội tuyển Việt Nam gấp 3-4 lần Nepal, nhưng cầu thủ của chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả sự quyết tâm. Trận tới, chúng tôi cần tin vào bản thân, tin vào màn trình diễn của toàn đội, và thêm một chút may mắn để có kết quả tốt. Dù đây là sân nhà của Việt Nam, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình”.

Thủ môn đội trưởng Kiran Chemjong của Neapal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ông Ross tiết lộ đội bóng đã dành nhiều thời gian để tập luyện các tình huống cố định. “Chúng tôi có những cầu thủ chuyền bóng và đánh đầu tốt. Ở trận trước, các cầu thủ tấn công đã tự tin, và tôi tin rằng các tình huống cố định vẫn sẽ là chìa khóa quan trọng”, ông phát biểu.

HLV Matt Ross cũng cho rằng thời tiết mưa ẩm ở TPHCM không phải trở ngại lớn: “Nepal vừa trải qua mùa mưa, chúng tôi đã quen tập luyện trong điều kiện như vậy. Trước đó, chúng tôi còn thi đấu ở Bangladesh trên mặt sân rất xấu. Mưa nhiều có khi lại là lợi thế, thủ môn của tôi còn thích trời mưa nữa”.

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Matt Ross, đội trưởng kiêm thủ môn Kiran Chemjong bày tỏ sự háo hức trước cuộc tái đấu: “Tôi mong muốn cống hiến hết mình trước khán giả Việt Nam. Đây là cơ hội để trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu sòng phẳng, 11 đấu 11, thay vì 10 đấu 11 như trận trước”.

Chemjong khẳng định thêm: “Tôi không lo lắng trước các cầu thủ Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng bảo vệ khung thành tốt nhất có thể”.

HỮU THÀNH