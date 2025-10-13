Trông chờ các tuyển thủ U23 Việt Nam được ra sân gặp Nepal

Theo đội phó Nguyễn Hoàng Đức, sự góp mặt của nhóm tuyển thủ U23 tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, những tài năng trẻ do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đang được kỳ vọng sẽ có cơ hội ra sân trong trận lượt về gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Khuất Văn Khang được kỳ vọng ra sân thi đấu ở trận lượt về với Nepal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù gọi đến 8 tuyển thủ U23, nhưng HLV Kim Sang-sik lại không dùng bất cứ gương mặt nào trong đội hình xuất phát ở trận lượt đi với Nepal. Trên băng ghế dự bị, ông Kim tung Nguyễn Thanh Nhàn vào sân ở phút 63 khi đội tuyển Việt Nam cần bàn thắng, còn thời điểm Nguyễn Đình Bắc xuất hiện từ phút 84 thì thế trận khi đó đã an bài.

Rõ hơn, Thanh Nhàn là tuyển thủ U23 duy nhất được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân nhằm kiểm chứng năng lực. Nên cách dụng nhân của ông Kim khiến giới quan sát bất ngờ, bởi dường như đi ngược lại tuyên bố trước đó về việc dùng hai trận gặp Nepal để thử nghiệm và chuẩn bị lâu dài cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi Nepal bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng, còn đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà.

Dẫu vậy, những điểm khuyết ở cả hệ thống phòng ngự lẫn tấn công bị phơi bày ở trận lượt đi giờ đây buộc HLV Kim Sang-sik phải thay đổi. Đặt trong bối cảnh các cựu binh không phải ai cũng giữ được phong độ, đội tuyển Việt Nam cần được tiếp thêm luồng sinh khí mới từ sự khát khao của nhóm cầu thủ trẻ.

Thực tế, phần trăm cơ hội ra sân thi đấu của các tuyển thủ U23 ở trận lượt về với Nepal không hề nhỏ. Thanh Nhàn là gương mặt được kỳ vọng nhất sẽ ra sân đá chính. Như ở trận lượt đi, kể từ khi Thanh Nhàn góp mặt, sức tấn công của đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc với 2 bàn thắng vào lưới Nepal.

Thanh Nhàn đang tích cực tập luyện hướng đến trận lượt về với Nepal. ẢNH: AN TÔ

HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ sau trận rằng, khi đối thủ có dấu hiệu xuống thể lực trong hiệp 2, ông muốn đưa vào sân những cầu thủ mang thiên hướng tấn công. “Với những gì đã chuẩn bị trước trận đấu cũng như sự thể hiện của các cầu thủ về mặt chiến thuật trên sân, thì mọi thứ diễn ra tốt và đạt kết quả mong muốn”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh. Tức là những cái tên như Thanh Nhàn và Đình Bắc đã đáp ứng được kỳ vọng của ông Kim, từ đó mở ra thêm cơ hội ra sân cho cặp đôi này.

Hay vị trí trung vệ lệch trái của Bùi Tiến Dũng có thể được thay bằng tân binh Nguyễn Nhật Minh. Sau trận lượt đi với Nepal, Dũng “Tư” tái phát chấn thương và đã hai buổi liên tiếp không ra sân tập cùng đồng đội. Khả năng thi đấu trận lượt về của Tiến Dũng còn bỏ ngỏ, trong khi Nhật Minh là trụ cột của U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chỉ còn lăn tăn một điều, liệu HLV Kim Sang-sik có trao cơ hội cho một cầu thủ mới lần đầu “ăn cơm” tuyển như Nhật Minh?

Vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam cũng được người hâm mộ quan tâm. Thủ môn trẻ Trần Trung Kiên có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính với Đặng Văn Lâm, nhất là khi Lâm “Tây” để lộ điểm yếu trong khả năng chơi chân ở trận lượt đi. Ngoài ra, Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang-sik giữ lại ở trận lượt đi cũng mong sẽ bùng nổ trong trận lượt về.

So với cuộc so tài với Nepal hôm 9-10, cơ hội để các tuyển thủ U23 ra sân thi đấu ở trận lượt về hoàn toàn có thể xảy ra. Buổi tập vào tối 13-10 sẽ là cơ hội ghi điểm cuối cùng của Thanh Nhàn cùng đồng đội, qua đó tăng thêm niềm tin nơi HLV Kim Sang-sik.

HỮU THÀNH