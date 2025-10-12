Hoàng Đức trở lại, hy vọng các tuyển thủ U23 tạo được sự cạnh tranh

Theo đội phó Nguyễn Hoàng Đức, sự xuất hiện của 8 tuyển thủ U23 tại đội tuyển Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu dài hạn, mà còn tăng tính cạnh tranh giữa các cầu thủ cũ và mới.

Tiền vệ Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: AN TÔ

Chiều 12-10, đội tuyển Việt Nam di chuyển đến đại bản doanh của đội Công an TPHCM (quận 7 cũ) để bước vào buổi tập thứ hai, chuẩn bị cho trận lượt về gặp Nepal tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trong buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đón chào sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức sau khi anh dần ổn định về sức khỏe.

Việc Hoàng Đức xuất hiện nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông, bởi anh là tuyển thủ được chọn trả lời phỏng vấn. Đương kim Quả bóng Bạc Việt Nam chia sẻ: “Tôi đã bị đau nên không thể tập cùng toàn đội hôm 11-10. Có lẽ phải sau buổi tập hôm nay thì mới biết chính xác hơn tình trạng cơ thể của bản thân, để biết có thể ra sân thi đấu ở trận lượt về gặp Nepal hay không”.

Theo nhận định của Hoàng Đức, đội tuyển Việt Nam vừa trải qua trận đầu khá vất vả mới giành được chiến thắng 3-1 trước Nepal. Anh chỉ ra rằng, dù có lợi thế thi đấu hơn người, nhưng toàn đội vẫn chưa thể tận dụng tốt các cơ hội để ghi thêm bàn thắng. “Đây là điều mà chúng tôi cần điều chỉnh trong trận lượt về tới đây. Toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm và đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu trên sân Thống Nhất. Tôi mong hai đội sẽ cống hiến một trận hay”, nam cầu thủ tiếp lời.

Tiền vệ Khuất Văn Khang là một trong 8 tuyển thủ U23 ở đợt tập trung lần này. ẢNH: AN TÔ

Hoàng Đức cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Nguyễn Quang Hải không thể tập trung lần này, đồng thời mong “đàn anh” sớm bình phục chấn thương để trở lại cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Vắng Quang Hải cũng như một số ngôi sao khác như Châu Ngọc Quang, Nguyễn Filip..., HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho 8 tuyển thủ U23 Việt Nam được tập trung ở đợt FIFA Days tháng 10. Hoàng Đức cùng các đồng đội chào đón các đàn em lên “ăn cơm tuyển”, đồng thời hy vọng điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ.

“Hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 cũng nhằm giúp cho các tuyển thủ U23 chuẩn bị tham dự SEA Games 33 vào cuối năm, cũng như phục vụ cho những tính toán xa hơn của đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội tạo ra sự cạnh tranh tốt giữa các cầu thủ cũ lẫn mới”, Hoàng Đức nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào chiều 13-10, trước khi bước vào cuộc tái đấu với Nepal (19g30 ngày 13-10).

Trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 6 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia. Còn Nepal chưa có điểm nào sau khi đã thua 3 trận. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm hướng đến chiến thắng tiếp theo trước đại diện đến từ Nam Á để tiếp tục cuộc cạnh tranh cho tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dù đón chào Hoàng Đức trở lại, nhưng đội tuyển Việt Nam tiếp tục vắng mặt trung vệ Bùi Tiến Dũng ở buổi tập chiều 12-10. Tiến Dũng vẫn tập riêng tại khách sạn, để ngỏ khả năng ra sân thi đấu ở trận lượt về với Nepal. Nếu thủ quân của Viettel FC không thể ra sân, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho tài năng trẻ Nguyễn Nhật Minh.

HỮU THÀNH