Đội tuyển Việt Nam phấn khởi trở lại sân Thống Nhất sau 3 năm

Sau 3 năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại sân Thống Nhất (TPHCM) tập luyện và thi đấu, trong không khí đầy hứng khởi sau chiến thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đỗ Duy Mạnh, Tiến Linh cùng các đồng đội bước ra sân Thống Nhất tập luyện. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 11-10, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất trong không khí đầy hứng khởi. Hai ngày sau chiến thắng 3-1 trước Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại giai đoạn chuẩn bị cho trận lượt về với tinh thần thoải mái và tự tin.

Buổi tập chiều nay mang ý nghĩa đặc biệt, khi đội tuyển Việt Nam trở lại sân Thống Nhất sau 3 năm vắng bóng, kể từ lần góp mặt tại Giải tam hùng Hưng Thịnh Cup 2022. Sự trở lại này không chỉ gợi nhiều kỷ niệm với người hâm mộ thành phố mang tên Bác, mà còn mang đến cảm xúc đặc biệt cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam, bởi phần lớn vốn quen thi đấu ở các địa điểm phía Bắc trong thời gian dài.

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân Thống Nhất sau 3 năm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nên dù không mở cửa cho khán giả, nhiều người hâm mộ vẫn đứng bên ngoài sân để cổ vũ, tạo nên khung cảnh quen thuộc và ấm áp.

Cuộc đối đầu với Nepal vào ngày 14-10 tới cũng là lần đầu tiên HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra hài lòng với chất lượng mặt sân. Các thành viên trong ban huấn luyện liên tục trao đổi, điều chỉnh khối lượng vận động để các tuyển thủ duy trì thể lực, đồng thời đảm bảo sự hứng khởi trong tập luyện.

Trên sân tập, các tuyển thủ đều nở nụ cười tươi, thường xuyên động viên nhau trong từng bài huấn luyện. Với tinh thần hứng khởi cùng sự chuẩn bị chu đáo, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng hướng đến trận lượt về với Nepal cùng quyết tâm giành chiến thắng tiếp theo.

Một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam ngày 11-10 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

HỮU THÀNH