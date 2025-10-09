HLV Kim Sang-sik: Ghi 3 bàn vào lưới Nepal cũng là thành công

HLV Kim Sang-sik khuyên các tuyển thủ Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm, nhưng việc ghi được 3 bàn vào lưới Nepal để giành chiến thắng 3-1 chung cuộc cũng là một thành công.

Đội tuyển Việt Nam trải qua hiệp 1 đầy khó khăn trước Nepal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Dù các cầu thủ đã tạo ra nhiều pha dứt điểm, nhưng với 3 bàn thắng cũng là sự thành công trong trận đấu hôm nay. Còn vấn đề kết thúc, tôi nghĩ các học trò của mình cần chắt chiu hơn ở các trận tiếp theo để có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn”, HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo sau trận đấu trên sân Bình Dương (TPHCM) tối 9-10.

Tiếp đón Nepal, đối thủ kém đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và chưa giành điểm số nào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam tạo ra thế trận gần như lấn lướt hoàn toàn. Các học trò của HLV Kim Sang-sik thực hiện đến 24 pha dứt điểm, nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công đến từ việc đối thủ bị mất người ở phút 45+2.

HLV Kim Sang-sik lý giải: “Trong hiệp 1, chúng tôi chọn cách thi đấu an toàn. Sang hiệp 2, khi đối thủ có dấu hiệu đi xuống về thể lực, nhất là sau khi nhận thẻ đỏ, tôi muốn đưa vào sân những cầu thủ mang thiên hướng tấn công. Với những gì đã chuẩn bị trước trận đấu cũng như sự thể hiện của các cầu thủ về mặt chiến thuật trên sân, thì mọi thứ diễn ra tốt và đạt kết quả mong muốn”.

Theo ông Kim, khi đang dẫn 1-0, các tuyển thủ Việt Nam thiếu đi sự tập trung ở tình huống phòng ngự cố định, dẫn đến bàn thua đáng tiếc. “Trận sau, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn để chống lại những pha bóng tương tự. Tôi nghĩ Nepal đã có màn trình diễn tốt, nhưng có lẽ khó khăn của họ nằm ở thể lực”.

HLV Kim Sang-sik liên tục chỉ đạo các học trò. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng dành lời khen thủ môn Đặng Văn Lâm ở ngày trở lại đội tuyển Việt Nam: “Trước khi lên tuyển, Văn Lâm đã thể hiện tốt ở CLB nên được tập trung đợt này. Đánh giá cậu ấy ở trận này cũng khó, vì Nepal chưa tạo ra nhiều cú sút nguy hiểm, nhưng đến thời điểm hiện tại, Lâm đã có màn thể hiện tốt”.

Ông cũng chia sẻ: “Được biết hôm nay Malaysia đã thắng, chúng ta đang đứng thứ hai. Chúng tôi sẽ cố gắng ở 3 trận đấu nữa, sẽ tập trung để giành chiến thắng, chứ không nghĩ quá nhiều về cục diện bảng đấu”.

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Kim Sang-sik còn có hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, cầu thủ được bầu chọn là xuất sắc nhất trận đấu. Xuân Mạnh cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có được bàn thắng đầu tiên sau 7 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam.

“Sau nhiều năm cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, tôi luôn mong có bàn thắng cho riêng mình, và hôm nay điều đó đã đến. Nepal không may mắn khi phải nhận thẻ đỏ, nên đội tuyển Việt Nam cũng dễ dàng chơi hơn một chút”, Xuân Mạnh chia sẻ.

