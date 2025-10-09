Thẻ đỏ của Nepal mở ra chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam

Lợi thế được thi đấu hơn người ở phút 45+2 trở thành nút thắt để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam tăng tốc ở hiệp 2 để vượt qua Nepal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đón Nepal, đội tuyển kém đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và chưa có điểm số nào, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng khi tung ra đội hình được xem là tốt nhất mà ông có trong tay.

Trong đó, chiến lược gia người Hàn Quốc bố trí Nguyễn Hai Long xuất phát ở vị trí tiền đạo lệch phải. Chính Hai Long, bằng sự cơ động của mình, đã đột phá từ biên rồi di chuyển vào trung lộ để tung cú sút xa, tạo ra lời cảnh báo đầu tiên cho đội khách ngay ở phút thứ 6.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở điểm cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đến phút thứ 10, các học trò của HLV Kim Sang-sik có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường kiến tạo sắc lẹm của Trương Tiến Anh, Nguyễn Tiến Linh thoát xuống rồi đánh bại thủ môn Kiran Chemjong, giải “cơn khát” bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Chỉ một phút sau, Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp khi không thắng được thủ môn Kiran trong tình huống đối mặt tương tự.

Khi đang hưng phấn, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 15. Từ quả đá phạt bên cánh trái, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh mắc lỗi theo kèm và để Sanish Shrestha đánh đầu vào góc xa, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Trung vệ Duy Mạnh không theo kèm được Sanish và dẫn đến bàn thua. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau bàn thua, Duy Mạnh cùng đồng đội nhanh chóng xốc lại tinh thần, duy trì số đông cầu thủ ở phần sân của Nepal và nắm giữ quyền kiểm soát bóng vượt trội (71% trong hiệp 1). Phút 25, đội chủ nhà bị từ chối bàn thắng khi Cao Pedant Quang Vinh căng ngang từ cánh trái cho Phạm Tuấn Hải đệm bóng cận thành, nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị của Tuấn Hải.

Trước sức ép liên tục từ các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam, hàng phòng ngự Nepal mắc sai lầm ở phút 45+2. Lê Phạm Thành Long nhanh chân cướp bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Hai Long băng xuống. Trong nỗ lực ngăn chặn, Laken Limbu phạm lỗi từ phía sau và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do cản phá cơ hội ghi bàn mười mươi.

Ở tình huống đá phạt ngay sau đó, Hai Long sút căng về góc xa nhưng không đánh bại được thủ môn Kiran, khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2, còn HLV Kim Sang-sik liên tục có những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật để gia tăng áp lực. Phút 66, thủ môn Kiran tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi bay người hết cỡ đẩy cú sút xa hiểm hóc của Nguyễn Hoàng Đức.

Tuy nhiên, một mình sự xuất sắc của thủ quân Nepal cũng không thể giúp đội khách tránh khỏi bàn thua. Chỉ một phút sau, từ quả đá phạt góc tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Phạm Xuân Mạnh nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Duy Mạnh ôm Xuân Mạnh ăn mừng bàn thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam ghi bàn thắng thứ ba ở phút 72. Hoàng Đức cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, buộc Kiran phải bay người đẩy bóng ra. Từ đó, Nguyễn Văn Vĩ băng vào đá bồi đập đất đưa bóng vào lưới. Đến phút thi đấu cuối cùng, Nguyễn Thanh Nhàn đưa bóng vào khung thành của Nepal nhưng trợ lý trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Tỷ số thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam vì thế được bảo toàn đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Thắng chật vật Nepal, đội tuyển Việt Nam đã có 6 điểm sau 3 lượt trận tại bảng F, qua đó vẫn duy trì khoảng cách ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia. Vào ngày 14-10, hai đội tuyển Nepal và Việt Nam sẽ tái đấu trong trận lượt về trên sân Thống Nhất (TPHCM).

HỮU THÀNH