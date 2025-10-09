HLV Nepal: “Rất khó khi phải thi đấu với 11 cầu thủ chất lượng của Việt Nam”

Dù nhận thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Matt Ross vẫn thể hiện niềm tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Nepal trong hiệp 1.

HLV Matt Ross tự hào về màn trình diễn của các tuyển thủ Nepal. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Làm khách trước đối thủ đứng trên 62 bậc ở bảng xếp hạng FIFA, nhưng đội tuyển Nepal không hề nao núng. Ngay cả khi nhận bàn thua ở phút thứ 6, các học trò của HLV Matt Ross vẫn tìm được bàn gỡ chỉ sau đó 9 phút. Bước ngoặt trận đấu đến khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ ở phút 45+2 trong nỗ lực sửa sai cho đồng đội. Kể từ đó, Nepal vỡ trận trong hiệp 2 và chấp nhận thất bại 1-3.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu tại sân Bình Dương (TPHCM), HLV Matt Ross gửi lời chúc mừng đến chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam.

“Tôi nghĩ bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ mà chúng tôi phải nhận vào cuối hiệp 1. Nhưng tôi tự hào về màn trình diễn của các học trò, bởi dù bị dẫn trước nhưng họ đã tìm được bàn gỡ. Điều này chứng tỏ các cầu thủ có phản ứng rất tốt khi đối diện với khó khăn. Thẻ đỏ đã làm thay đổi cục diện trận đấu, vì rất khó khi phải thi đấu với 11 cầu thủ Việt Nam có chất lượng đồng đều từ thủ môn đến tiền đạo”, ông phát biểu.

Đội tuyển Nepal gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà ở hiệp 1. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhà cầm quân người Australia nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi có vẻ hơi nôn nóng trong một vài thời điểm. Tình huống dẫn đến thẻ đỏ xuất phát từ pha rê dắt bóng không cần thiết, khiến chúng tôi mất người”.

Ông Ross tiếp lời: “Đội bóng của chúng tôi đã phòng ngự khá tốt. Khi tỷ số được nâng lên 3-1, thật ra kết quả có thể cách biệt hơn, nhưng chúng tôi đã ép được đội tuyển Việt Nam, ngăn chặn và buộc họ phải tấn công bằng các pha tạt bóng hoặc sút xa. Các cầu thủ Nepal vẫn duy trì được sự bình tĩnh trước sức ép liên tục”.

Vào ngày 14-10, hai đội tuyển Nepal và Việt Nam sẽ gặp lại nhau ở trận lượt về trên sân Thống Nhất (TPHCM). HLV Matt Ross cho biết thất bại này sẽ giúp đội bóng của ông có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc tái đấu sau 5 ngày, với hy vọng giành được điểm số đầu tiên.

HỮU THÀNH