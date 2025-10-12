Sau gần 1 tiếng, sân Thống Nhất bán hết vé trận Nepal - Việt Nam

Số lượng vé theo dõi trận đấu giữa Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 có giới hạn, nên không thể đáp ứng hết nhu cầu lớn từ người hâm mộ trong nước.

Cổ động viên háo hức cầm trên tay tấm vé xem trận Nepal - Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 12-10, tại sân Thống Nhất (TPHCM), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) tiến hành bán vé xem trận đấu giữa Nepal và Việt Nam, thuộc lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định, đây là trận đấu được tổ chức trên sân nhà của Nepal. Nhưng vì lý do khách quan, đại diện đến từ Nam Á đã “thuê” sân Thống Nhất làm sân nhà để tổ chức cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

Vì thế, người hâm mộ nước nhà lại có thêm một cơ hội khác để theo dõi và cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, vé được mở bán lúc 9g30. Nhưng vì lượng người hâm mộ đứng xếp hàng tại khán đài A của sân Thống Nhất (đường Nguyễn Kim) đông đảo từ sớm, nên Ban tổ chức mở quầy bán lúc 8g30, tức trước 1 tiếng so với kế hoạch. Tương tự như trận lượt đi tổ chức tại sân Bình Dương (TPHCM), vé xem trận lượt về giữa Nepal - Việt Nam có hai mệnh giá: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Cổ động viên xếp hàng dài mua vé trước sân Thống Nhất

Vì đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, nên Ban tổ chức sân Thống Nhất không mất quá nhiều thời gian để thu tiền và trả vé cho người hâm mộ. Còn phía ngoài, lực lượng công an và dân quân tự vệ của phường Diên Hồng đảm bảo an ninh cho dòng người dài đứng xếp hàng chờ mua. Các cổ động viên trật tự tiến đến quầy vé, rồi háo hức cầm trên tay tấm vé thông hành để vào sân “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên Trần Minh Luân (ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng), có mặt ở sân Thống Nhất trước 30 phút so với thời gian mở bán, đã nhanh chóng mua được 2 vé có mệnh giá 200.000 đồng. Anh chia sẻ: “Cũng 3 năm rồi đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu tại sân Thống Nhất, nên việc người hâm mộ đông đảo đến mua vé cũng không quá bất ngờ. Công tác tổ chức bán vé của Ban tổ chức rất nhanh, không để mọi người chờ đợi lâu. Hy vọng đội tuyển sẽ đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng trận cầu hấp dẫn”.

Vé được bán hết nhanh chóng. ẢNH: HỮU THÀNH

Khoảng 50 phút sau khi tiến hành mở quầy, Ban tổ chức phát đi thông báo vé đã được bán hết. Lập tức, những phe vé chạy đến “chào hỏi” người hâm mộ với mức chênh lệch ít nhất 50.000 đồng so với giá gốc.

Trận đấu giữa Nepal - Việt Nam diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19g30 ngày 14-10. Trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 với 6 điểm, ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia. Còn Nepal chưa có điểm nào sau khi đã thua 3 trận. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Nepal để tiếp tục cuộc cạnh tranh cho tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Một số hình ảnh người hâm mộ mua vé vào sáng 12-10 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Cổ động viên không mất nhiều thời gian để mua vé

Một khán giả lớn tuổi xếp hàng mua vé

Lực lượng công an và dân quân tự vệ đảm bảo an ninh, trật tự

Những phe vé tiếp cận cổ động viên

Gần 1 tiếng sau khi mở quầy, vé xem trận đấu được thông báo bán hết

HỮU THÀNH