Cao Quang Vinh tin nguồn lực Việt kiều sẽ giúp thể thao Việt Nam mạnh hơn

Hậu vệ Việt kiều Pháp Cao Pendant Quang Vinh tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam và tin rằng sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều sẽ nâng tầm bóng đá nước nhà.

Cao Pendant Quang Vinh thi đấu trọn 90 phút trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9-10. Song, hậu vệ Việt kiều Pháp gây chú ý hơn khi được HLV Kim Sang-sik cùng đồng đội tín nhiệm bầu làm đội phó. Điều này cho thấy khả năng hòa nhập nhanh và tinh thần chuyên nghiệp từ cầu thủ sinh năm 1997 này.

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc, đặc biệt khi chúng tôi giành chiến thắng. Khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy rất thoải mái vì được mọi người chào đón nồng nhiệt. Cách toàn đội thi đấu thật tuyệt vời”, Quang Vinh chia sẻ ở buổi tập trên sân Thống Nhất (TPHCM) vào chiều 11-10.

Dù mới chỉ thi đấu hai trận cho đội tuyển Việt Nam, kể từ lần đầu tiên tại đợt FIFA Days tháng 6, Quang Vinh cảm nhận rõ sự ăn ý và thông minh trong lối chơi của các đồng đội. “Mọi người đều chơi bóng rất hay và nhah hiểu ý nhau. Tôi thấy rất dễ hòa nhập vì đây là tập thể có tinh thần tốt và chuyên nghiệp”, anh nhấn mạnh.

Cao Pendant Quang Vinh trả lời truyền thông trước buổi tập vào chiều 11-10. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khi được hỏi về làn sóng cầu thủ Việt kiều đang trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh mỉm cười: “Tôi nghĩ đó là điều rất tốt, không chỉ cho bóng đá mà còn cho văn hóa, thể thao Việt Nam. Nếu có năng lực tốt, họ sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn và lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Đánh giá về đối thủ Nepal, hậu vệ Việt kiều Pháp dành sự tôn trọng: “Họ phòng ngự chắc, phản công nhanh và luôn nỗ lực suốt 90 phút. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận, chơi kỷ luật trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng”.

Theo Quang Vinh, điểm mấu chốt giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn là tính kiên nhẫn trong tấn công. Anh kể lại: “Khi đội bạn chỉ còn 10 người, HLV Kim Sang-sik dặn chúng tôi phải mở rộng sân, di chuyển bóng nhanh hơn và kiên nhẫn chờ cơ hội. Toàn đội đã làm đúng điều đó và kết quả rất xứng đáng”.

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân Thống Nhất sau 3 năm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Về kế hoạch cho trận lượt về diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối 14-10 tới, cầu thủ thuộc biên chế CAHN cho biết: “HLV Kim Sang-sik chỉ chúc mừng cả đội sau trận đấu và nói rằng chúng tôi đã thể hiện tốt. Những điều chỉnh chiến thuật sẽ được bàn trong những buổi tập tiếp theo”.

Cao Quang Vinh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã mang lại năng lượng to lớn và mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

HỮU THÀNH