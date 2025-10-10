HLV và truyền thông Malaysia động viên cầu thủ sau trận thắng Lào

Dù thắng Lào tỷ số 3-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng F với 9 điểm, nhưng HLV Peter Cklamovski thừa nhận đội tuyển Malaysia gần như không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 với bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch.

Các tuyển thủ Malaysia nhận sự động viên từ HLV cũng như truyền thông nước nhà. ẢNH: FAM

Tối 9-10, Malaysia với 1 cầu thủ nhập tịch vẫn giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Lào tại lượt trận thứ ba bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả này giúp thầy trò HLV Peter Cklamovski giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm.

Dẫu vậy, niềm vui của Malaysia lại bị phủ bóng bởi án phạt đang được Liên đoàn Bóng đá châu Á treo lơ lửng. Đội bóng này đang bị xem xét khả năng xử thua 0-3 trong hai chiến thắng trước Việt Nam và Nepal. Nếu án phạt được thực thi, Malaysia sẽ mất 6 điểm, tụt lại phía sau và gần như không còn cơ hội đi tiếp. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu với 9 điểm.

Giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận trong nước lẫn quốc tế, HLV Peter Cklamovski vẫn giữ được sự bình tĩnh và lên tiếng động viên các tuyển thủ Malaysia sau trận thắng Lào.

“Các cầu thủ của tôi là những người chuyên nghiệp. Họ thi đấu vì tinh thần thể thao và cống hiến hết mình cho đội tuyển Malaysia. Dù cố gắng che giấu, cảm giác bị vô hiệu hóa và không còn cơ hội tiến xa chắc chắn đang đè nặng lên tâm trí họ” chiến lược gia người Australia chia sẻ ở buổi họp báo tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) vào tối 9-10.

Ông nhấn mạnh thêm: “Tôi không muốn ở trong hoàn cảnh của cầu thủ, nhưng họ vẫn ra sân, vẫn chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Điều đó đáng được trân trọng”.

HLV Cklamovski cũng dành lời cảm ơn đến những cổ động viên Malaysia đã tiếp tục ủng hộ đội tuyển bất chấp khủng hoảng đang diễn ra: “Chính người hâm mộ trên khán đài là lý do chúng tôi vẫn còn niềm tin”.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia cũng thể hiện sự cảm thông với thầy trò HLV Cklamovski. Tờ Bernama nhận định: “Vấn đề đăng ký cầu thủ khiến Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) gặp rắc rối, nhưng thực tế không làm ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển trong chiến thắng 3-0 trước Lào”.

Dù vậy, các cây bút cũng không né tránh sự thật rằng Malaysia đã phần nào bị ảnh hưởng về mặt chuyên môn sau khi không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định của Ủy ban Kỷ luật FIFA.

Tờ New Straits Times bình luận: “Không còn sự hiện diện của các cầu thủ nhập tịch, đội hình Malaysia thiếu linh hoạt và sắc bén. Họ gặp khó trong việc tìm nhịp độ thi đấu, dù đối thủ là Lào chỉ đứng thứ 185 trên bảng xếp hạng FIFA”.

Theo New Straits Times, sự thiếu vắng về nhân sự này buộc Malaysia phải thi đấu thận trọng và dựa nhiều vào nỗ lực cá nhân. Tuyến giữa thiếu sự sáng tạo, trong khi hàng công dù có bàn thắng nhưng vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.

HỮU THÀNH