Thắng Lào 3-0, Malaysia tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F

Đội tuyển Malaysia với nhiều thay đổi về lực lượng sau án phạt kỷ luật từ FIFA đã có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Lào vào tối 9-10. Họ kịp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 với các pha lập công đều diễn ra trong hiệp 2.

Malaysia giành chiến thắng cách biệt trước đội chủ nhà Lào. Ảnh: Malaysia NT

Lực lượng của Malaysia suy yếu rõ rệt sau khi nhóm 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu vì gian lận là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Dù vậy, đội khách vẫn vượt trội hơn và chủ động lối chơi tấn công lấn lướt ngay từ đầu trận.

Nhiều cơ hội ghi bàn đến với Malaysia ở hiệp đầu nhưng không được tận dụng thành công, trong đó có cú đánh đầu bóng chạm xà ngang của Morales vào phút 15. Hiệp 1 khép lại đánh dấu sự lấn lướt của đội khách ở các thông số kỹ thuật, chỉ thiếu mỗi bàn thắng là chưa được ghi.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Malaysia cũng tìm được bàn mở tỷ số vào đầu hiệp 2. Arif Aiman xử lý khéo léo trước khi tung cú đá hiểm hóc ghi bàn giúp Malaysia vươn lên dẫn 1-0. Thoải mái về tâm lý, Malaysia tiếp tục tạo thế trận lấn lướt và ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 68 từ pha lập công của Dion Cools. Những nỗ lực lật ngược tình thế của đội tuyển Lào kết thúc ở phút bù giờ sau bàn ấn định tỷ số 3-0 của Halim.

Thắng trận này, Malaysia tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F sau 3 trận toàn thắng. Theo sau là đội tuyển Việt Nam (6 điểm), Lào (3 điểm), Nepal (0 điểm).

CAO TƯỜNG