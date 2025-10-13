HLV Kim Sang-sik: Một số tuyển thủ U23 đủ sức đá chính trận gặp Nepal

Theo HLV Kim Sang-sik, một số tuyển thủ U23 đủ năng lực cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik cùng Tiến Linh quyết tâm hướng đến chiến thắng trước Nepal ở trận lượt về. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Trận đấu lượt đi, tôi cùng ban huấn luyện hướng đến một kết quả an toàn nên chưa sử dụng các tuyển thủ U23. Gặp lại Nepal ở trận lượt về, tôi không thể tiết lộ đội hình, nhưng cũng đang lên phương án trao cơ hội cho cầu thủ U23. Tôi biết một số cầu thủ U23 có đủ năng lực cạnh tranh suất đá chính, và tôi tin họ sẽ thể hiện tốt ở trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở buổi họp báo tại sân Thống Nhất (TPHCM) vào chiều 13-10.

Ở trận lượt đi giữa Việt Nam và Nepal trên sân Bình Dương (TPHCM) cách đây 4 hôm, HLV Kim Sang-sik chỉ sử dụng hai tuyển thủ U23 là Nguyễn Thanh Nhàn (phút 63) và Nguyễn Đình Bắc (phút 84) vào sân từ băng ghế dự bị. Sau khi Thanh Nhàn xuất hiện, đội tuyển Việt Nam ghi liền hai bàn để giành chiến thắng 3-1.

Vì thế, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ trao thêm cơ hội cho các tuyển thủ U23 được ra sân thể hiện năng lực chuyên môn. Ở đợt tập trung lần này, ông Kim gọi đến 8 gương mặt trẻ, trải đều từ vị trí thủ môn đến tiền đạo.

“Trận đấu ngày mai, Bùi Tiến Dũng bị đau lưng nên khó có thể ra sân thi đấu. Vì vậy, chúng tôi đang đưa ra chiến thuật để lấp vị trí trống của cậu ấy, nhằm thi đấu chặt chẽ hơn. Nhưng các cầu thủ khác có thể đáp ứng nhiệm vụ thi đấu cũng như chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Biết rằng ngày mai ghi nhiều bàn thắng là mục tiêu quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hàng thủ không để thủng lưới”, ông Kim nhấn mạnh.

Buổi họp báo của đội tuyển Việt Nam diễn ra vui vẻ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik nhắc lại chiến thắng 3-1 trước Nepal ở trận lượt đi, đồng thời cho biết đội tuyển Việt Nam cũng hướng đến kết quả tương tự khi tái đấu với đại diện Nam Á.

“Bên cạnh mục tiêu 3 điểm, chúng tôi phải cố gắng thi đấu tự tin hơn. Khả năng cao Nepal sẽ lùi sâu phòng ngự, nên tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ Việt Nam cố gắng tấn công, tích cực di chuyển, phối hợp ăn ý hơn và cải thiện khâu dứt điểm. Ngày mai thi đấu ở sân Thống Nhất, tôi mong toàn đội sẽ chơi một trận cống hiến”, ông tiếp lời.

Theo HLV Kim Sang-sik, để đội tuyển Việt Nam có thể thắng đậm trong trận ngày mai, ông hy vọng Tiến Linh sẽ ghi thật nhiều bàn thắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc lại ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam tung đến 24 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được 3 bàn. “Trận tới, nếu muốn ghi nhiều bàn hơn, các cầu thủ cần bình tĩnh và dứt điểm chính xác hơn. Hy vọng các vị trí trên sân đủ năng lực và tự tin cho trận đấu ngày mai”, ông Kim nói.

Trên bảng xếp hạng tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 6 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia. Còn Nepal chưa có điểm nào sau khi đã thua 3 trận. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm hướng đến chiến thắng tiếp theo trước đại diện đến từ Nam Á để tiếp tục cuộc cạnh tranh cho tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH