Trợ lý HLV Nepal: Thật không may để thua tuyển Việt Nam

Trợ lý HLV Salyan Khadgi ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nepal, đồng thời thể hiện tiếc nuối khi phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước tuyển Việt Nam tại trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Các cầu thủ Nepal gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Đội tuyển Nepal đã chiến đấu đầy kiên cường. Các cầu thủ thể hiện tốt, đặc biệt trong hiệp 2 khi tạo được một số cơ hội rõ rệt. Không may là bàn thua lại đến từ một tình huống phản lưới nhà”, trợ lý HLV Khadgi chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu tại sân Thống Nhất (TPHCM) vào tối 14-10.

Trận lượt về giữa Nepal - Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, trung vệ Suman Srestha lóng ngóng đánh đầu phản lưới ở phút thứ 5, trực tiếp giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu. Dù vậy, đại diện đến từ Nam Á cho thấy sự tiến bộ đáng kể so với thất bại 1-3 ở trận lượt đi, khi tổ chức phòng ngự kín kẽ và có những pha phản công đáng chú ý trong hiệp 2.

“Chúng tôi luôn khát khao tiến lên, chiến đấu đến những phút cuối cùng. Dù thua, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được quyết tâm rất cao. Nếu trận đấu diễn ra ở Nepal, có thể chúng tôi đã chơi tấn công nhiều hơn, thay vì tập trung phòng ngự”, trợ lý HLV Khadgi nhấn mạnh điều làm ông hài lòng nhất.

Hai Long bị một cầu thủ Nepal truy cản. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo trợ lý HLV Khadgi, HLV Matt Ross vì đã tích đủ 2 thẻ vàng nên không được chỉ đạo ở trận lượt về. Dẫu vậy, toàn bộ chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu của Nepal do đích thân HLV Ross xây dựng. “Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời và có một trận đấu đáng khen”, ông Khadgi nói thêm.

Ông Khadgi tiếp lời: “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng góp mặt tại Asian Cup 2027. Họ có lực lượng đồng đều và lối chơi rõ ràng. Trong bối cảnh Malaysia đang vướng phải những rắc rối liên quan đến vi phạm quy định đăng ký cầu thủ, cơ hội của Việt Nam sẽ càng lớn hơn nếu FIFA chính thức áp dụng án phạt”.

Với thất bại ở trận lượt về với đội tuyển Việt Nam, Nepal vẫn chưa có điểm nào sau 4 lượt và chính thức hết cơ hội dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tạm đứng nhì bảng F với 9 điểm, tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành vé dự ngày hội lớn nhất của bóng đá châu lục.

HỮU THÀNH