Tay vợt Trần Thụy Tranh Trúc trở lại đội tuyển quần vợt dự SEA Games 33

Nhà vô địch quốc gia nội dung đơn nữ Trần Thụy Thanh Trúc sẽ góp mặt tại SEA Games 33-2025 sau khi từng vắng mặt tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

Đương kim vô địch đơn nữ quốc gia Trần Thụy Thanh Trúc sẽ tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VTF

Ban huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam và Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho biết, Trần Thụy Thanh Trúc sẽ tham dự SEA Games 33-2025.

Tay vợt của thể thao TPHCM vừa giành ngôi vô địch đơn nữ giải quần vợt quốc gia 2025. Ngoài thời gian tập luyện thi đấu thể thao, Trần Thụy Thanh Trúc đang học tập tại nước ngoài. Tuy nhiên, tay vợt sắp xếp được thời gian và đảm bảo chuyên môn thi đấu SEA Games 33-2025 do vậy đội tuyển quần vợt Việt Nam trao suất chính thức cho cô tới Thái Lan làm nhiệm vụ.

Tại SEA Games 32-2023, Trần Thụy Thanh Trúc không có tên trong danh sách 5 tay vợt nữ của đội tuyển quần vợt Việt Nam. Sau 2 năm, cô trở lại đội tuyển để hướng tới giành thêm huy chương ở SEA Games 33-2025.

Thanh Trúc từng tham dự SEA Games 31 năm 2022 ở Việt Nam. Lúc đó, cô đã giành HCB đồng đội nữ. Tại SEA Games 30-2019 ở Philippines, Trần Thụy Thanh Trúc giành HCĐ nội dung đôi nữ (đứng cặp với Phan Thị Thanh Bình).

Theo quy định của môn quần vợt SEA Games 33-2025, các quốc gia chỉ được đăng ký tối đa 5 VĐV nam và 5 VĐV nữ. Quần vợt Việt Nam sẽ lựa chọn các tay vợt phù hợp chuyên môn ở nội dung tranh tài tại SEA Games 33-2025 để đăng ký tham dự. Liên đoàn quần vợt Việt Nam và đội tuyển quần vợt Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại Thái Lan lần này.

MINH CHIẾN