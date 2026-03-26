Những gương mặt vàng của thể thao TPHCM và Việt Nam

Trong dòng chảy 80 năm hình thành, phát triển của thể thao Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026), thể thao TPHCM có những đóng góp không nhỏ vào nhiều kết quả, thành tích chuyên môn.

Tuyển thủ Trần Quang Hạ là người giành HCV ASIAD đầu tiên cho thể thao Việt Nam.

Kể từ khi thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế, riêng về thể thao thành tích cao, thể thao TPHCM đã đóng góp những kết quả có giá trị vào sự nghiệp phát triển chung của thể thao nước nhà.

Cú ra đòn chính xác của võ sĩ Trần Quang Hạ để thắng đối thủ đội tuyển Indonesia tại chung kết hạng cân 58kg ở ASIAD 12 năm 1994 diễn ra tại Nhật Bản, đã giúp đội tuyển taekwondo Việt Nam giành HCV. Đây cũng là HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Võ sĩ Trần Quang Hạ là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao TPHCM giai đoạn trên và những năm sau này trước khi ông giải nghệ.

Đánh giá về tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD, ông Lê Ngọc Minh (nguyên trưởng bộ môn võ, vật, Tổng Cục TDTT) cho rằng: “Đây là một tấm HCV nhiều giá trị. VĐV Trần Quang Hạ là một trong những gương mặt được dự báo có cơ hội giành kết quả tốt và thành tích HCV là sự chuẩn bị và đầu tư có bài bản của đội tuyển taekwondo Việt Nam”.

Nhờ tấm HCV khởi đầu này của Trần Quang Hạ, thể thao Việt Nam đã liên tiếp giành HCV tại các kỳ ASIAD từ năm 1994 đến nay.

Võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân là một trong những gương mặt đóng góp thành tích lịch sử đáng nhớ cho thể thao Việt Nam. Năm 2000 tại Olympic Sydney (Australia), võ sĩ Trần Hiếu Ngân đã giành HCB. Lần đầu tiên, thể thao Việt Nam đạt huy chương chính thức trên đấu trường Olympic sau nhiều năm chờ đợi. Võ sĩ Trần Hiếu Ngân từng chia sẻ rằng, tấm HCB Olympic 2000 đã giúp cô có những sự phát triển trong sự nghiệp và đó vẫn luôn là kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời VĐV của mình. Cũng từ thành tích HCB đầu tiên của võ sĩ Trần Hiếu Ngân, thể thao Việt Nam tiếp tục giành huy chương tại Olympic năm 2008, năm 2012 và năm 2016.

Nhắc về thể thao TPHCM, 2 gương mặt Lý Đức và Nguyễn Tiến Minh là những người đã đóng góp nhiều thành tích cho thể thao nước nhà nói chung.

Lực sĩ thể hình Lý Đức được xem là biểu tượng của thể thao Việt Nam giai đoạn trước đây. Trong hành trình chuyên môn, lực sĩ Lý Đức gần như không có đối thủ tại hạng cân 80kg khi thi đấu trong nước, châu Á và quốc tế. Với làng cầu lông Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh là biểu tượng xứng đáng được tôn vinh.

Lực sĩ thể hình Lý Đức là một trong những biểu tượng của thể thao Việt Nam. Ảnh: LÝ ĐỨC

Số liệu thống kê cho thấy, Tiến Minh vẫn là VĐV cầu lông duy nhất của Việt Nam từng đứng trong top 6 đơn nam thế giới và có tấm HCĐ giải vô địch thế giới năm 2013. Ngoài các danh hiệu vô địch trong nước, chiến thắng tại nhiều giải quốc tế, Tiến Minh còn giữ kỷ lục là VĐV thể thao Việt Nam tham dự Olympic nhiều lần nhất.

Tay vợt giành suất chính thức thi đấu Olympic năm 2008, 2012, 2016, 2020. Hiện tại, Nguyễn Tiến Minh còn thi đấu các giải quốc tế, quốc nội dù đã ngoài 40 tuổi.

Nguyễn Tiến Minh vẫn bền bỉ thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lê Quang Liêm vẫn tiếp tục là kỳ thủ hàng đầu cờ vua Việt Nam dù đã ở độ tuổi U40. Nam kỳ thủ của thể thao TPHCM đóng góp nhiều thành tích có giá trị giúp nâng tầm thể thao trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Giới chuyên môn luôn đánh giá cao Lê Quang Liêm về chuyên môn, tinh thần và trách nhiệm thi đấu.

Do thế, trong mọi nhiệm vụ thể thao Việt Nam giao phó, đại kiện tướng của thể thao TPHCM nỗ lực hoàn thành, giành huy chương cao nhất. Hiện tại, Lê Quang Liêm đang giữ hạng 17 thế giới trên bảng xếp hạng của FIDE.

MINH CHIẾN