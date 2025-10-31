Nguyễn Văn Phương sẽ cùng quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 33

Nguyễn Văn Phương chính thức được trao suất tham dự SEA Games 33-2025 và quần vợt nam Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục giành được huy chương tại Thái Lan.

Hai tay vợt Tuấn Minh và Văn Phương đã thi đấu đôi nam tại Davis Cup nhóm III trong tháng 7 năm nay tại Bắc Ninh. Ảnh VTF

Đội tuyển quần vợt Việt Nam cho biết Nguyễn Văn Phương là 1 trong 5 tay vợt nam được trao suất tham dự SEA Games 33-2025. Giải quần vợt vô địch quốc gia 2025 vừa qua là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng cuối cùng để các tay vợt được trao suất góp mặt SEA Games 33-2025. Nguyễn Văn Phương đã giành ngôi á quân đơn nam tại giải đấu.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận, Nguyễn Văn Phương là tay vợt mang lại nhiều thành công cho đội tuyển quần vợt nam trong nội dung đôi trên đấu trường SEA Games. Ở kỳ SEA Games 30-2019 tại Philippines, tay vợt lần đầu tiên giành HCĐ đôi nam khi thi đấu cùng Daniel Nguyễn. Tới SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2022, Nguyễn Văn Phương tiếp tục bảo vệ tấm HCĐ nội dung đôi nam khi khi đấu cùng đàn anh Lê Quốc Khánh.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Nguyễn Văn Phương vẫn giữ được HCĐ đôi nam với đồng đội Nguyễn Đắc Tiến.

HLV Trương Quốc Bảo của đội quần vợt Việt Nam từng nhìn nhận Văn Phương luôn hiệu quả tại những trận đấu đôi và có thể giải quyết tình huống bóng quan trọng. Ở tuổi 24, Nguyễn Văn Phương là 1 trong những tay vợt có chuyên môn tốt mà quần vợt nam Việt Nam đang sở hữu. Việc trao suất cho Văn Phương tham dự SEA Games 33-2025, chắc chắn đội tuyển quần vợt Việt Nam tin tưởng tuyển thủ sẽ đạt kết quả tốt nhất trong nội dung đôi sở trường. Dù thực tế, Nguyễn Văn Phương vẫn có khả năng thi đấu ổn định trong các trận đánh đơn.

Tại Davis Cup Nhóm III năm 2025 của khu vực châu Á-châu Đại Dương đã tổ chức tại Bắc Ninh, Nguyễn Văn Phương là thành viên của đội tuyển quần vợt Việt Nam đã ra sân thi đấu. Trong những trận đôi đứng cặp với Đinh Viết Tuấn Minh, Văn Phương đều thể hiện được khả năng chiếm lĩnh mặt sân từ đó thực hiện các pha bóng hiệu quả. Còn nhớ tại Bắc Ninh khi đó, Nguyễn Văn Phương từng chia sẻ: “Mỗi giải đấu đều cho tôi thêm kinh nghiệm. Tôi luôn cố gắng thi đấu hết khả năng khi là thành viên đội tuyển quốc gia”.

Theo sự lựa chọn của Ban huấn luyện đội tuyển, tay vợt Đinh Viết Tuấn Minh đã được trao suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Với sự lựa chọn này, giới chuyên môn dự báo khả năng cao đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch chuyên môn tranh tài nội dung đôi nam cho 2 tay vợt Nguyễn Văn Phương và Đinh Viết Tuấn Minh.

MINH CHIẾN