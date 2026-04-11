Lực sĩ Phạm Văn Mách và 23 HLV, VĐV thể thao Việt Nam nhận khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Các HLV, VĐV thể thao Việt Nam vừa được khen thưởng các thành tích để được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba.

Lực sĩ Phạm Văn Mách của đội tuyển thể hình Việt Nam. Ảnh: MÁCH PHẠM

Nhiều HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia vừa được khen thưởng Huân chương Lao động, theo Quyết định ngày 6-4, từ thành tích thi đấu ở các đấu trường quốc tế.

Trong đó, 24 HLV, VĐV các đội tuyển thể hình, jujitsu và cờ vua đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ở danh sách này, 8 VĐV và 3 HLV đội tuyển thể hình Việt nam đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất từ thành tích giành được HCV tại giải vô địch thế giới năm 2025. Trong danh sách này, một số gương mặt quen thuộc của làng thể hình Việt Nam được có tên khen thưởng như Phạm Văn Mách, Bùi Thị Thoa, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hoàng Duy Thuận, Nguyễn THanh Tiên, Hồ Huy Bình, Phạm Văn Phước, Phan Huỳnh Đức…

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành ngôi vô địch thế giới 2025, được ghi nhận là lần thứ 7 đạt thành tích trên. Hiện tại, VĐV Phạm Văn Mách đã bước sang tuổi 49 và vẫn giữ được khối lượng tập luyện đảm bảo chuyên môn trong thể hình.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam có các võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đào hồng Sơn, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hoài Thương, Chu Phương Nghi, Sần Thị Liễu, Phụng Mùi Nhình và HLV Bùi Đình Tiến, HLV Nguyễn Thị Hằng, HLV Nguyễn Vinh Quang, HLV Nguyễn Hoàng Hiệp được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất từ thành tích giành HCV tại giải vô địch, vô địch trẻ thế giới 2025.

HLV jujitsu Bùi Đình Tiến (giữa) là 1 trong các cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam có kỳ thủ Nguyễn Bình Vy và HLV Nguyễn Thành Trung được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất từ kết quả giành HCV giải cờ vua trẻ nhanh, chớp thế giới năm 2025 từng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn có 97 cá nhân HLV, VĐV được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 24 cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại đợt này.

MINH CHIẾN