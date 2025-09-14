Huỳnh Thị Mỹ Tiên không giành được vé vào bán kết 100m rào tại giải vô địch thế giới 2025

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã thi đấu vòng loại 100m rào nữ tại giải điền kinh vô địch thế giới 2025 và không giành được suất bán kết.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên không giành được thông số tốt như chờ đợi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có 6 lượt vòng loại nội dung 100m rào nữ tại giải đấu được tổ chức buổi sáng ngày 14-9 trên sân vận động trung tâm tại Tokyo (Nhật Bản). Mỗi lượt chạy chọn 3 người về đích đầu tiên trao suất bán kết. 6 người có kết quả tốt nhất trong những VĐV còn lại được suất bán kết tiếp theo.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự lượt vòng loại thứ 2 gồm 8 VĐV. Cô xuất phát làn chạy thứ 9. Kết thúc thi đấu, tuyển thủ của Việt Nam về đích thứ 8 với kết quả 13”77. Kết quả không đủ giúp Mỹ Tiên có suất bán kết nội dung. 3 vị trí về đầu tiên lượt vòng loại này để đạt suất vào bán kết lần lượt là Danielle Williams (Jamaica, 12”40), Alaysha Johnson (Mỹ, 12”76) và Sacha Alessandrini (Pháp, 12”99). Trong đó Danielle Williams là đương kim vô địch thế giới.

Kết quả thi đấu lượt vòng loại có tuyển thủ Việt Nam tham gia. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2025, đạt thành tích 13”51 tại vòng loại và 13”69 ở chung kết. Cô đứng hạng 7 tại chung kết. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV 100m rào nữ với thành tích 13”52.

Như vậy thông số 13”77 của cô tại giải vô địch thế giới 2025 không phải kết quả hoàn hảo mà giới chuyên môn chờ đợi.

Tại giải vô địch thế giới 2025, tuyển thủ Dina Aulia (Indonesia) tham dự lượt vòng loại thứ 3 và đứng hạng 6 với thành tích 13”28. Tuy nhiên, cô cũng không có suất vào bán kết tại lượt vòng loại của mình.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên là đại diện duy nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Cô tham dự với suất đặc cách do Liên đoàn điền kinh thế giới trao cho Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Giải điền kinh vô địch thế giới tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần. Năm 2023 chúng ta có Nguyễn Thị Oanh tham dự cũng không lọt vào bán kết cự ly 1.500m (đứng hạng 51 chung cuộc). Năm 2021, Quách Thị Lan thi đấu 400m rào nữ cũng dừng bước tại vòng loại để đứng hạng 35 chung cuộc.

MINH CHIẾN