VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên sang Nhật Bản tham dự giải vô địch thế giới 2025 vào ngày 11-9

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ sang Nhật Bản thi đấu giải vô địch thế giới 2025 vào ngày 11-9 sau thời gian chuẩn bị chuyên môn.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (phải) sẽ sang Nhật Bản tham dự giải vô địch thế giới vào ngày 11-9. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ di chuyển tới Tokyo (Nhật Bản) tham dự giải vô địch thế giới 2025 vào ngày 11-9. Tại giải năm nay, nhà vô địch 100m rào nữ Việt Nam là đại diện duy nhất được suất đặc cách thi đấu cho điền kinh Việt Nam. Chỉ đạo chuyên môn VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên tại giải vô địch thế giới 2025 là HLV Nguyễn Văn Lợi.

Sau khi Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics - WA) trao 1 suất đặc cách cho điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025, ban huấn luyện đội tuyển đã đề xuất Huỳnh Thị Mỹ Tiên và được Liên đoàn kinh Việt Nam, bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) đăng ký và được WA chấp thuận.

Giải vô địch thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 tới 21-9. Ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu của giải, vòng loại nội dung 100m rào nữ tổ chức vào buổi sáng ngày 14-9.

Năm nay, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2025, đạt thành tích 13”51 tại vòng loại và 13”69 ở chung kết. Cô đứng hạng 7 tại chung kết.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV 100m rào nữ với thành tích 13”52. Tuyển thủ này từng giành HCV 100m rào nữ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

MINH CHIẾN