Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên nhận suất chính thức dự giải điền kinh thế giới 2025

Điền kinh Việt Nam chính thức được 1 suất đặc cách tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Nhật Bản và ban huấn luyện giao nhiệm vụ Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (phải) được giao nhiệm vụ tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày 24-8 là thời điểm cuối để Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) xét chuẩn trao suất chính thức tham dự giải vô địch thế giới 2025. Với các quốc gia không có VĐV đạt suất chính thức, Liên đoàn điền kinh thế giới có trao suất đặc cách.

“Liên đoàn điền kinh thế giới đã trao 1 suất đặc cách cho điền kinh Việt Nam sau khi chúng ta không có VĐV đạt chuẩn. Dựa theo quy định chuyên môn và các nội dung có trao suất đặc cách, chúng tôi đã đề xuất tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên tới Liên đoàn điền kinh thế giới và được chấp thuận trao suất tham dự. Liên đoàn thế giới trao suất dựa trên thành tích đã thi đấu của VĐV”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Như vậy, điền kinh Việt Nam có 1 đại diện tới Tokyo (Nhật Bản) thi đấu giải vô địch thế giới diễn ra từ ngày 13 tới 21-9. Ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu của giải, vòng loại nội dung 100m rào nữ tổ chức vào buổi sáng ngày 14-9.

Năm nay, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á 2025, đạt thành tích 13”51 tại vòng loại và 13”69 ở chung kết. Cô đứng hạng 7 tại chung kết.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV 100m rào nữ với thành tích 13”52.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục visa theo quy định để tuyển thủ này sang Nhật Bản thi đấu đúng thời gian.

