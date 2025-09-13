Huỳnh Thị Mỹ Tiên đọ sức với đương kim vô địch 100m rào tại giải vô địch thế giới 2025

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên là đại diện duy nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Tokyo (Nhật Bản).

Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ tham dự vòng loại 100m rào nữ giải vô địch thế giới 2025 ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ban tổ chức đã ban hành danh sách thi đấu vòng loại nội dung 100m rào nữ ngày 13-9. Nội dung này bắt đầu tranh tài sáng ngày 14-9 theo giờ địa phương tại Tokyo (Nhật Bản).

Cự ly 100m rào nữ ở giải vô địch thế giới 2025 có 45 VĐV tham dự và ban tổ chức tiến hành 6 lượt vòng loại.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên được tham dự lượt thứ 2 của vòng loại, thi đấu lúc 11 giờ 12 sáng 14-9 tại Nhật Bản. Cô sẽ cạnh tranh với các đối thủ tới từ Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Pháp, quần đảo Saint Lucia, Jamaica, Mỹ và Áo.

Trong lượt chạy vòng loại thứ 2, giới chuyên môn sẽ chú ý với tuyển thủ Danielle Williams (Jamaica) bởi đây là đương kim vô địch thế giới. Chân chạy này giành HCV tại giải vô địch thế giới 2023 với kết quả 12”43. Tuyển thủ này được bố trí làn chạy thứ 6 của lượt vòng loại.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên của Việt Nam được bố trí chạy làn 9. Thông số chuyên môn tốt nhất của Mỹ Tiên từng là 13”46. Kết quả tốt nhất của Mỹ Tiên trong năm nay đang là 13”51.

Theo quy định, 3 VĐV về nhất mỗi lượt vòng loại sẽ giành suất vào bán kết. Ngoài ra, 6 VĐV có kết quả tốt tiếp theo trong tổng 6 lượt vòng loại cũng được vào bán kết.

HLV Nguyễn Văn Lợi và tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tập luyện ngay khi có mặt ở Nhật Bản. Mục tiêu chuyên môn đề ra đối với tuyển thủ của Việt Nam là nỗ lực thi đấu với khả năng cao nhất. Kỷ lục thế giới nội dung 100m rào nữ đang là 12”22.

Liên đoàn điền kinh thế giới quy định chuẩn để trao suất tham dự giải vô địch thế giới 2025. Nội dung 100m rào nữ có chuẩn quy định là 12”73. Điền kinh Việt Nam không có tuyển thủ giành suất chính thức do vậy được trao 1 suất đặc cách. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cử Huỳnh Thị Mỹ Tiên thi đấu năm nay.

Tại giải lần này, đương kim vô địch 100m của giải điền kinh châu Á 2025 là Jyoti Yarraji (Ấn Độ, 12”96) không có suất tham dự chính thức do không vượt qua chuẩn quy định.

