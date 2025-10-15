Hiệp hội Bóng đá Malaysia kháng cáo lên FIFA vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ

Đội tuyển Malaysia chỉ sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch ở đợt FIFA Days tháng 10-2025. ẢNH: FAM

Thông tin được xác nhận bởi Quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi trong buổi phỏng vấn với nhật báo New Straits Times hôm 15-10. Lãnh đạo FAM cho biết, hồ sơ kháng cáo đã được đội ngũ luật sư quốc tế có kinh nghiệm hoàn tất và nộp đúng thời hạn quy định.

"Khi đã quyết định kháng cáo, tức là chúng tôi tin vào khả năng có kết quả tích cực. Đây là cơ hội thứ 2 và chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn rất nhiều so với lần đầu. Tôi tin không có sự vội vàng nào ở đây, khi mọi thứ được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ và đúng quy trình pháp lý", ông Mahadi chia sẻ.

FAM trước đó từng tuyên bố sẽ hợp tác với các chuyên gia pháp lý thể thao hàng đầu thế giới để đảm bảo quyền lợi cho đội tuyển quốc gia. Điều này trở nên cấp thiết sau khi FIFA đưa ra án phạt hôm 26-9, cáo buộc có sự gian lận trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố hồ sơ về nơi sinh thật của ông hoặc bà các cầu thủ nhập tịch không nằm trong lãnh thổ Malaysia.

7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt đã ra sân thi đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: FAM

Ngoài án phạt cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, đội tuyển Malaysia cũng đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận thắng trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nguyên nhân bởi các cầu thủ nhập tịch bị Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận sai phạm có ra sân thi đấu ở hai trận này.

Hiện đội tuyển Malaysia vẫn được phép tiếp tục thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. "Mãnh hổ Mã Lai" tạm dẫn đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối, tại khoảng cách 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam đang xếp sau. Tuy nhiên, tương lai của thầy trò HLV Peter Cklamovski phụ thuộc hoàn toàn vào phán quyết cuối cùng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức giải, sau khi có kết quả kháng cáo từ FIFA.

Ủy ban Kháng cáo FIFA không đặt thời hạn cố định cho việc xử lý đơn kháng cáo từ FAM, nhưng thông thường là từ 30 đến 60 ngày. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc, thời gian có thể kéo dài đến 3 đến 6 tháng. Nếu kháng án thất bại, FAM vẫn có quyền tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Nếu tiếp tục thất bại trong kháng cáo, bóng đá Malaysia không chỉ bị mất điểm, thua trận, mà còn có thể đối mặt thêm nhiều án phạt bổ sung. Trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam có thể bị hủy kết quả, làm xáo trộn cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH