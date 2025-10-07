Vì sao sau 10 ngày vẫn chưa có án phạt tiếp theo cho đội tuyển Malaysia?

Dù đã 10 ngày kể từ khi Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra án phạt với 7 tuyển thủ Malaysia vì làm giả giấy tờ nhập tịch, đội tuyển quốc gia của nước này vẫn chưa phải nhận thêm bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đội tuyển Malaysia vẫn đang hồi hộp chờ phán quyết từ AFC. ẢNH: FAM

Hôm 26-9, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA vì hành vi “giả mạo và làm sai lệch tài liệu” để tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Những cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FIFA sau đó đã ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ liên quan và phạt mỗi người 2.000 CHF. Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt 350.000 CHF.

Tuy nhiên, vấn đề quốc tịch và tư cách thi đấu của các cầu thủ này hiện đã được chuyển cho Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét thêm. Đồng thời, các cá nhân, tổ chức liên quan đã được thông báo về quyết định và có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết. Trong trường hợp có yêu cầu, quyết định sẽ được công khai trên trang pháp lý của FIFA. Ngoài ra, các bên vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

Nhưng 10 ngày đã trôi qua, dư luận Việt Nam lẫn quốc tế đang đặt câu hỏi về việc AFC sẽ có động thái gì tiếp theo? Nhiều người kỳ vọng AFC sẽ hủy kết quả hai chiến thắng của Malaysia lần lượt trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ và hiểu quy trình pháp lý đầy phức tạp của vụ việc này. Theo dẫn giải từ Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul, việc ra án phạt của AFC còn phụ thuộc vào tiến trình pháp lý đang diễn ra tại FIFA và các cơ quan liên quan.

Có 5 tuyển thủ Malaysia làm sai hồ sơ nhập tịch để gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027

Lãnh đạo người Malaysia đã lý giải rõ tiến trình xử lý: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án, FAM có quyền yêu cầu bản án chi tiết. Sau khi nhận được tài liệu từ FIFA, FAM có 3 ngày để quyết định và thông báo bằng văn bản về việc có kháng cáo hay không.

Nếu quyết định kháng cáo, FAM tiếp tục có thêm 5 ngày để nộp đơn lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA. Khi nhận được kết quả phúc thẩm, nếu chưa hài lòng, FAM có thêm 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết của phán quyết. Cuối cùng, trong vòng 21 ngày sau đó, FAM có quyền khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Chỉ khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, AFC mới có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiến hành các hình thức xử lý như xử thua, trừ điểm hoặc cấm thi đấu theo quy định hiện hành.

Đội tuyển Malaysia đã tập trung trở lại chuẩn bị cho hai lượt trận sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào. Tuy nhiên, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị Ủy ban Kỷ luật FIFA đình chỉ chắc chắn không thể ra sân thi đấu. Trong thời gian chờ đợi các cơ quan pháp lý hoàn tất quá trình xử lý và kháng cáo, AFC buộc phải tuân thủ đúng quy trình, tránh đưa ra quyết định vội vàng.

Việc chưa có án phạt từ AFC không có nghĩa đội tuyển Malaysia “thoát tội”. AFC sẽ buộc phải đưa ra phán quyết chính thức sau khi mọi thủ tục pháp lý được hoàn tất. Vấn đề lúc này chính là thời gian.

Cũng trong ngày 6-10, trang điện tử của FAM được xác nhận bị tin tặc tấn công 2 lần. Trên các công cụ tìm kiếm, nhiều thông điệp mang tính chế giễu và xúc phạm xuất hiện trên website của FAM. Thậm chí, kẻ xấu còn đòi tiền chuộc 7.000 USD để trả quyền kiểm soát CMS (phương thức để đăng tin bài).

HỮU THÀNH