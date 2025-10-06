Tiền đạo Tiến Linh không quan tâm đến án phạt đối với đội tuyển Malaysia

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Tiến Linh không quan tâm đến án phạt mà Malaysia phải nhận, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để mang về thật nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền đạo Tiến Linh quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới Nepal. ẢNH: HỮU ĐỆ

Chiều 6-10, trong buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam trên sân Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được chọn để trả lời phỏng vấn truyền thông. Một trong những chủ đề nhận được quan tâm đông đảo của người hâm mộ Việt Nam là án phạt mà đội tuyển Malaysia phải nhận do làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch trong chiến thắng trước Nepal và Việt Nam.

Khi nhận được câu hỏi từ truyền thông, Tiến Linh trả lời “Đó là vấn đề thuộc thẩm quyền của FIFA và AFC, đội tuyển Việt Nam không quá chú trọng vào điều đó. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần không ngừng tiến bộ mỗi ngày và thể hiện sự cải thiện rõ rệt qua từng trận đấu. Ở trận gặp Malaysia, toàn đội đã thi đấu đầy nỗ lực và kiên cường, nhưng thật đáng tiếc khi phải nhận một thất bại với tỷ số cách biệt. Tôi tin rằng nếu có cơ hội tái đấu Malaysia vào tháng 3, chúng tôi sẽ trình diễn một diện mạo khác và chơi tốt hơn nhiều”.

Chân sút thuộc biên chế Công an TPHCM cho biết, toàn đội đang hứng khởi trước hai trận gặp Nepal trên sân nhà sắp tới.

“Hai trận đấu với Nepal là bước chạy đà mới cho đội tuyển Việt Nam vì đội hình hiện có sự xen kẽ giữa các cầu thủ mới và những gương mặt đã có nhiều năm kinh nghiệm. Đây sẽ là thử thách thú vị và tôi hy vọng toàn đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Tiến Linh chia sẻ.

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho 8 tuyển thủ U23, trong đó một nửa lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Là cầu thủ có thâm niêm thi đấu quốc tế, Tiến Linh đánh giá cao tinh thần và khát khao thể hiện của lớp đàn em. Anh cho rằng, đây là cơ hội quý báu để những Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Hiểu Minh… tích lũy kinh nghiệm và dần thích nghi với môi trường tại đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Khuất Văn Khang là một trong 8 tuyển thủ U23 Việt Nam ở đợt tập trung lần này. ẢNH: HỮU ĐỆ

“Đa phần các cầu thủ trẻ lần này là những người lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Họ đang thể hiện rõ sự khát khao và tinh thần chứng minh bản thân. Tôi tin hai trận đấu tới sẽ mang lại cho họ nhiều bài học quý giá. Hy vọng họ sẽ mang đến diện mạo mới cho đội tuyển”, anh nói thêm.

Về phần mình, Tiến Linh đang có phong độ ổn định khi ghi 3 bàn sau 6 vòng đấu V-League 2025-2026, góp công giúp Công an TPHCM nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu. Tiền đạo sinh năm 1997 đặt mục tiêu cụ thể ở hai trận tới: “Là một tiền đạo, nhiệm vụ của tôi là ghi bàn, không chỉ ở cấp CLB mà cả ở đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu với Lào trước đây, tôi chưa may mắn để lập công. Lần này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để mang đến nhiều bàn thắng trong hai trận gặp Nepal”.

Ngoài hai trận giao hữu sắp tới, Tiến Linh cũng hướng đến mục tiêu xa hơn khi đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Lào vào tháng 11 và tái ngộ Malaysia trên sân nhà vào tháng 3-2026. “Chúng ta cần hướng tới từng trận một, với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng”, anh khẳng định.

Theo lịch thi đấu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nepal vào ngày 9-10 tại sân Bình Dương và 14-10 trên sân Thống Nhất. Hiện thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm xếp thứ hai với 3 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu có thể thay đổi khi FIFA đang xem xét án phạt đối với Malaysia vì vi phạm quy định về giấy tờ nhập tịch của 7 cầu thủ.

HỮU THÀNH