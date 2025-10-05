Đội tuyển Nepal chốt đội hình trước trận gặp Việt Nam

Từ 33 cầu thủ ban đầu, HLV Matt Ross đã rút danh sách xuống còn 23 cái tên chính thức để sang TPHCM thi đấu hai trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Nepal mang sang TPHCM 23 cầu thủ để tham dự vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: ANFA

Sáng 5-10, Hiệp hội Bóng đá Nepal (ANFA) đã công bố danh sách 23 tuyển thủ quốc gia tham dự hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại bảng F, thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Danh sách của đội tuyển Nepal về cơ bản không có nhiều thay đổi so với đợt FIFA Days tháng 6, khi họ để thua Lào với tỷ số 1-2, cũng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Các trụ cột như thủ môn đội trưởng Kiran Chemjong (thi đấu tại Bangladesh), cựu binh Rohit Chand (thi đấu tại Indonesia), tiền vệ trung tâm Laken Limbu (thi đấu tại Campuchia), tiền đạo chủ lực Anjan Bista, hậu vệ Ananta Tamang… tiếp tục đồng hành cùng HLV Matt Ross. Phần lớn đội hình của đại diện đến từ Nam Á sang TPHCM đều là các cầu thủ đang thi đấu trong nước.

Đội tuyển Việt Nam cần chú ý đến Laken. Dù sinh năm 2002, nhưng cầu thủ đang khoác áo Kirivong Sok Sen Chey tại Giải VĐQG Campuchia đã ra sân thi đấu 16 trận và được trao chiếc áo số 10 tại đội tuyển Nepal.

Tổng giá trị đội hình của Nepal được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá khoảng 1,9 triệu euro - ít hơn gần 3 lần so với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Nepal hiện xếp hạng 176 FIFA, kém thầy trò HLV Kim Sang-sik tới 62 bậc.

Theo kế hoạch, chuyến bay chở đội tuyển Nepal sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào lúc 19 giờ 55 ngày 7-10. Tuy nhiên, thời gian dự kiến đội tuyển đến khách sạn tại phường Thủ Dầu Một là khoảng 22 giờ. Vì thế, Kiran Chemjong cùng các đồng đội chỉ có một buổi tập làm quen sân thi đấu Bình Dương vào tối 8-10, trước khi bước vào trận đầu tiên với đội tuyển Việt Nam sau đó một ngày.

Đến ngày 14-10, hai đội tuyển sẽ gặp lại nhau trên sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 4 thuộc bảng F. Tuy nhiên, trong cuộc so tài này, Nepal được xem là đội chủ nhà.

Trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai với 3 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu bảng là Malaysia. Trong khi đó, Nepal đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào. Tuy nhiên, thứ hạng của các đội trong thời gian tới có thể sẽ xáo trộn, bởi Malaysia đã bị Ban Kỷ luật FIFA phát hiện sử dụng giấy tờ giả cho 7 cầu thủ nhập tịch, đối diện nguy cơ bị hủy kết quả thắng và xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam.

Đội hình của Nepal tham dự hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam. ẢNH: ANFA

HỮU THÀNH