Đội tuyển Việt Nam hội quân, Quang Hải vắng mặt giờ chót

Ngày 4-10, đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Vào giờ chót, danh sách của đội vừa đủ 23 cầu thủ khi Quang Hải bị chấn thương không thể góp mặt.

Quang Hải vắng mặt do không bình phục kịp chấn thương.

Trước đó vào ngày 3-10, Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy tiền vệ này cần thêm thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo quá trình hồi phục. HLV trưởng Kim Sang-sik đồng ý với chỉ định của bác sĩ và đã báo cáo lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam quyết định thôi không triệu tập Quang Hải trong đợt tập trung lần này, đồng thời động viên anh tập trung điều trị.

HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế, qua đó quân số đội tuyển hiện tại là 23 người – đúng bằng số lượng đăng ký thi đấu theo điều lệ.

Chấn thương cũng đã khiến Quang Hải vắng mặt trong ba trận đấu quốc tế của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026, cũng như không thể góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia đợt FIFA Days tháng 9.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có quỹ thời gian 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận lượt đi gặp Nepal lúc 19g30 ngày 9-10 trên sân Bình Dương (Thủ Dầu Một, TPHCM). Trận lượt về diễn ra lúc 19g30 ngày 14-10 trên sân Thống Nhất (TPHCM).

CAO TƯỜNG